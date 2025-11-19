El Estado saca pecho en Bolsa con 43.000 millones

Archivo - Paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa, a 13 de marzo de 2024, en Madrid (España). / Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

Si el Estado decidiera vender sus acciones en las nueve compañías cotizadas en las que participa -siete de ellas en el Ibex 35-, obtendría 43.000 millones de euros, sin tener en cuenta la corrección bursátil de esta semana. A través de sus participadas (Sepi, Frob y Enaire), el Estado es el segundo mayor accionista de la Bolsa española, solo por detrás de Amancio Ortega (accionista mayoritario de Inditex) y por delante de Criteria -brazo instrumental para invertir de Fundación Caixa- y de las gestoras de fondos estadounidenses BlackRock y Vanguard. Esta cantidad se compara a los 42.000 millones que el Estado pagará este año en intereses de la deuda, que suma 1,7 billones de euros. Está previsto que en 2025 España cierre con un PIB de 1,64 billones.

A lo largo de este año y hasta el 14 de noviembre, las ganancias obtenidas por el Estado en Bolsa han sumado 10.800 millones. Estas han sido empujadas por el comportamiento de Caixabank (representa el 47% del total del aumento), Aena (24%), Airbus e Indra, ambas con un 15%. En el banco presidido por Tomás Muniesa, que tiene a Criteria como principal accionista con un 31%, el Estado mantiene un 18,1% procedente de la absorción de Bankia por parte de la entidad catalana, formalizada en marzo de 2021.

Si Caixabank ha sido la compañía que más valor bursátil está aportando este año, Indra es la que más se ha revalorizado -un 194%- gracias a las expectativas de crecimiento generadas por la consolidación del sector de Defensa y las inyecciones, vía préstamos, ofrecidos por el Gobierno. El último: 6.500 millones al 0% de intereses.

Gracias al 51% que controla, el gestor aeroportuario Aena sigue siendo la empresa de mayor valor, representando un 40% del total de la cartera estatal. Y el conglomerado Airbus, donde los estados alemán y francés controlan cada uno el 10,8%, es el valor más valorado entre los que participa la Sepi: 163.000 millones.

Dos de los nueve valores participados por el Estado han tenido rentabilidades negativas, situándose sus precios por debajo de los que tenían a comienzos de año. La semana pasada, Telefónica perdió todas las ganancias anuales -un 13%- tras anunciar su presidente, Marc Murtra (antes, presidente de Indra) una nueva estrategia, que incluye un plan de reestructuración y la reducción del dividendo. En el caso de Redeia, presidida por Beatriz Corredor, se ha visto afectado tanto por los efectos del apagón como por inquietudes sobre la regulación y futuras inversiones. En Telefónica, tanto la Sepi como Criteria y la compañía de telecomunicaciones saudí STC controlan el 10% cada una.

Más allá de las valoraciones temporales de las participaciones en Bolsa, el Estado sí tiene asegurado este año unos ingresos vía dividendos de alrededor de 1.800 millones de euros. Aena otorga 746 millones, Caixabank 580 millones y Telefónica 170 millones, una cifra que caerá en 2026. Los receptores de los dividendos no especifican a qué se dedican estos ingresos. No son finalistas. En ningún caso, la suma de estos dividendos supera a los que da la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), que el año pasado ganó 2.437 millones, que acaban casi todos en el Tesoro.

¿Se esperan cambios en las participaciones? La única ventana abierta a medio plazo es la posibilidad de que el Estado venda parcial o totalmente su participación en Caixabank presionado por el Banco Central Europeo (BCE). También queda descartado cualquier cambio en la gestión de Aena que pueda afectar a una disgregación de los aeropuertos que controla en Catalunya, que han sido sujetos al debate político.

¿Y buscar nuevas participaciones? La compra del 10% de Telefónica, realizada en diciembre de 2023, se justificó por compensar la entrada del estado de Arabia Saudí. Futuras ampliaciones no son descartables. Al mismo tiempo, cualquier operación de fusión que afecte a Indra en el sector de la defensa podría cambiar el peso del capital del Estado. Opciones que se barajaron el pasado como entrar en Naturgy se descartaron por el alto precio que era necesario aportar.