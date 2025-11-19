Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Industria 4.0 aplicada a la salud

RobSurgical crece con un centro de innovación y exhibición en el DFactory Barcelona

La compañía de robótica para operaciones mínimamente invasivas baraja trasladar toda su actividad a estas instalaciones una vez terminen sus obras de ampliación

El nuevo robot quirúrgico de Europa se fabrica en El Prat de Llobregat

Mario Ferradosa, Managing Director de RobSurgical, y Pere Navarro, el delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).

CZFB

Barcelona
RobSurgical se conecta oficialmente al ecosistema de emprendimiento catalán. Esta empresa barcelonesa diseñadora y fabricante de robots quirúrgicos mínimamente invasivos (los únicos de su tipo que se producen en la Unión Europea) opera actualmente desde unas instalaciones algo aisladas en El Prat del Llobregat, cerca del aeropuerto. Sin embargo, ha empezado a ejecutar un posible traslado total al DFactory Barcelona, el espacio que el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) dedica a la innovación relacionada con la industria 4.0. En estas instalaciones de 17.000 metros cuadrados operan unas 40 empresas, entre 'startups', pymes, multinacionales y centros de investigación.

Desde este año, RobSurgical será una más de esta lista. Lo es tras haberse agenciado 130 metros cuadrados de espacio propio que destinará a innovación y exhibición de producto, aunque la compañía sopesa trasladar a este centro toda su actividad, una vez termine varias reformas que más que triplicarán la superficie disponible: 60.000 metros cuadrados, en total, en 5 edificios, dos de los cuales enteramente destinados a fabricación. El plan de obras es que todo esto esté listo de aquí a un año, aproximadamente.

"DFactory Barcelona nos ofrece un entorno de innovación avanzada ideal para el desarrollo de tecnología puntera en robótica quirúrgica", justifica el director de RobSurgical, Mario Ferradosa, en un comunicado difundido por el CZFB. "Nos permite atraer talento altamente cualificado en ingeniería, robótica y biomedicina, y favorece la conexión con centros de investigación y empresas tecnológicas, acelerando así el desarrollo de soluciones médicas innovadoras", agrega.

Particularidades

Esta compañía –'spin-off' de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y el Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)– ha desarrollado un robot capaz de operar con altísima precisión y mínima invasión, que además es trasladable (a diferencia del Da Vinci, la versión más conocida de este tipo de robots) y al cual se puede conectar un médico a distancia.

En cualquier caso, lo que destacan sus creadores es su misión de "democratizar" el acceso a este tipo de operaciones, en referencia a que, al ser un robot "portátil, flexible y de instalación rápida" se puede utilizar en hospitales medianos y pequeños. Eso "amplía el acceso a la cirugía robótica". Las operaciones con él, dicen, son "más accesibles, eficientes y seguras para hospitales de todos los tamaños". Su robot estrella, llamado Bitrack, ya ha sido probado con éxito en cirugías urológicas, así que lo que hoy ocupa a la compañía es llevarlo a otras indicaciones.

"La incorporación de RobSurgical al ecosistema de DFactory Barcelona refuerza la importancia de la industria 4.0 aplicada a la salud", celebra el delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro. "La apuesta de RobSurgical por democratizar la cirugía de alta precisión, haciéndola más accesible y segura, es un ejemplo del impacto positivo de la tecnología en la vida de las personas", añade. Actualmente, tienen algún tipo de presencia en estas instalaciones compañías como Universal Robots, Stratasys, Siemens o HP.

