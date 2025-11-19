Designación
Olga Martínez, presidenta de Produlce, nombrada vicepresidenta de la patronal europea de galletas y chocolate
La directiva del grupo Bimbo refuerza la presencia del sector español del dulce en Europa en un momento clave para la competitividad, la sostenibilidad y la innovación
La Asamblea General de CAOBISCO, la patronal europea del chocolate, las galletas y la confitería, ha nombrado a Olga Martínez como nueva vicepresidenta de la asociación. La ejecutiva catalana es actualmente directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Grupo Bimbo EMEA y es la presidenta de Produlce, la Asociación Española del Dulce. Esta patronal agrupa a las empresas fabricantes de productos derivados del cacao y chocolate, caramelos y chicles, galletas, pastelería, bollería, panificación, turrones y mazapanes.
Se trata de un sector que factura más de 7.800 millones de euros anuales y que exporta productos por valor de 2.422 millones, consolidándose como el quinto mayor exportador alimentario del país.
El nombramiento de Martínez, explica Produlce, supone "un impulso decisivo" para la representatividad española de esta industria en Europa, en un contexto marcado por los retos de la sostenibilidad, la competitividad, la internacionalización y la innovación.
Reconocimiento a la trayectoria y al liderazgo
La designación de Martínez es vista como un reconocimiento a su trayectoria profesional y a su papel en la modernización y cohesión del sector que integran las empresas españolas fabricantes de productos dulces. Desde la creación de Produlce en 2011, señalan, "ha liderado una etapa de transformación que ha reforzado la presencia del dulce español tanto dentro como fuera de nuestras fronteras".
Su labor en órganos clave, como el Consejo de Dirección de la patronal española de alimentación FIAB, y su participación en foros europeos "han sido determinantes para posicionar a la industria española en la agenda de Bruselas en ámbitos como la sostenibilidad, la salud pública y la competitividad del tejido productivo", añaden.
“El nombramiento de Olga Martínez es un motivo de enorme satisfacción para todo el sector. Su liderazgo ha sido clave para fortalecer Produlce y dar visibilidad al conjunto del dulce español”, subraya Rubén Moreno, secretario general de la asociación. “Estamos convencidos de que su papel en CAOBISCO reforzará nuestra presencia en Europa y será un ejemplo de compromiso, profesionalidad y liderazgo”, apunta.
Una vicepresidencia con mirada al futuro
El nombramiento de Olga Martínez se considera también un paso previo hacia la futura presidencia en CAOBISCO, lo que consolidaría aún más el peso estratégico de España en la industria europea del dulce.
“Es un honor asumir la vicepresidencia de CAOBISCO. Representar a la industria española del dulce en el ámbito europeo es una responsabilidad que afronto con ilusión y compromiso”, ha afirmado este miércoles Martínez tras su elección. “El sector vive un momento decisivo, y trabajar de forma coordinada desde Europa será fundamental para impulsar su competitividad y su futuro”, añade.
- Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
- Antonia Navarro, jubilada con 800 euros de pensión: 'He trabajado desde los 14 años y solo me han dejado cotizar 28
- La asociación catalana del terrorismo pide al TJUE que se dirija a la Audiencia Nacional antes de pronunciarse sobre la amnistía de los CDR
- Anatomía de un instante': el primoroso fracaso de Javier Cercas al intentar escribir una novela sobre el 23-F
- Última hora de las explosiones e incendio en un asentamiento de barracas de Bac de Roda en Barcelona
- María Cristina Clemente Buendía, notaria, sobre la nueva deducción del IRPF por compra de vivienda: 'Buen rapapolvo a Hacienda
- El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta
- Lengua de frío ártico: aviso en Barcelona y resto de Catalunya