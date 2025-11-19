Olga Martínez, presidenta de Produlce, nombrada vicepresidenta de la patronal europea de galletas y chocolate

La Asamblea General de CAOBISCO, la patronal europea del chocolate, las galletas y la confitería, ha nombrado a Olga Martínez como nueva vicepresidenta de la asociación. La ejecutiva catalana es actualmente directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Grupo Bimbo EMEA y es la presidenta de Produlce, la Asociación Española del Dulce. Esta patronal agrupa a las empresas fabricantes de productos derivados del cacao y chocolate, caramelos y chicles, galletas, pastelería, bollería, panificación, turrones y mazapanes.

Se trata de un sector que factura más de 7.800 millones de euros anuales y que exporta productos por valor de 2.422 millones, consolidándose como el quinto mayor exportador alimentario del país.

El nombramiento de Martínez, explica Produlce, supone "un impulso decisivo" para la representatividad española de esta industria en Europa, en un contexto marcado por los retos de la sostenibilidad, la competitividad, la internacionalización y la innovación.

Reconocimiento a la trayectoria y al liderazgo

La designación de Martínez es vista como un reconocimiento a su trayectoria profesional y a su papel en la modernización y cohesión del sector que integran las empresas españolas fabricantes de productos dulces. Desde la creación de Produlce en 2011, señalan, "ha liderado una etapa de transformación que ha reforzado la presencia del dulce español tanto dentro como fuera de nuestras fronteras".

Su labor en órganos clave, como el Consejo de Dirección de la patronal española de alimentación FIAB, y su participación en foros europeos "han sido determinantes para posicionar a la industria española en la agenda de Bruselas en ámbitos como la sostenibilidad, la salud pública y la competitividad del tejido productivo", añaden.

“El nombramiento de Olga Martínez es un motivo de enorme satisfacción para todo el sector. Su liderazgo ha sido clave para fortalecer Produlce y dar visibilidad al conjunto del dulce español”, subraya Rubén Moreno, secretario general de la asociación. “Estamos convencidos de que su papel en CAOBISCO reforzará nuestra presencia en Europa y será un ejemplo de compromiso, profesionalidad y liderazgo”, apunta.

Una vicepresidencia con mirada al futuro

El nombramiento de Olga Martínez se considera también un paso previo hacia la futura presidencia en CAOBISCO, lo que consolidaría aún más el peso estratégico de España en la industria europea del dulce.

“Es un honor asumir la vicepresidencia de CAOBISCO. Representar a la industria española del dulce en el ámbito europeo es una responsabilidad que afronto con ilusión y compromiso”, ha afirmado este miércoles Martínez tras su elección. “El sector vive un momento decisivo, y trabajar de forma coordinada desde Europa será fundamental para impulsar su competitividad y su futuro”, añade.