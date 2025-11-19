Nueva protesta en el Camp Nou de los trabajadores turcos despedidos por reclamar sus papeles

Un grupo de trabajadores de las obras del Camp Nou han vuelto a manifestarse este miércoles a primera hora de la mañana frente a las puertas del estadio. Estos ex empleados de la subcontrata Extreme Works UAB han sido despedidos en distintas tandas a lo largo de las últimas dos semanas por reclamar la regularización de su situación administrativa, pues han estado trabajando en la remodelación del coliseo blaugrana durante el último año sin presuntamente permiso de trabajo en regla.

La Inspección de Trabajo está investigando su caso y presumiblemente en los próximos días emitirá una primera resolución. La Policía Nacional, en tanto que sus denuncias se hacen eco de una presunta irregularidad en materia de extranjería, también ha iniciado sus propias pesquisas.

“Exigimos justicia para los trabajadores del Camp Nou. ¡No más despidos!”, rezaba una pancarta exhibida este miércoles en la protesta. Según estimaciones del sindicato CCOO, que está asesorando a los empleados afectados, cerca de unos 50 trabajadores han sido despedidos de manera progresiva. Este pasado lunes se les comunicó verbalmente a 20 empleados que estaban cesados, una semana antes se cesó a otros 14 y hace dos semanas se expulsó a una primera veintena.

MANU MITRU

En los accesos al estadio, donde este martes un goteo de obreros ha ido accediendo a su turno bajo el eco de las protestas, hay listas colgadas con los nombres de los trabajadores despedidos, tal como ha podido comprobar EL PERIÓDICO. Varios de los concentrados este miércoles figuran en las mismas. El objetivo de las listas es recordar al personal de seguridad quien puede y quien no puede entrar al estadio.

Pendientes de Inspección

“Los trabajadores están aquí, ¿dónde está Limak?”, han coreado, en turco, los despedidos; apelando a la responsable principal de la obra. Ninguno de ellos habla castellano ni catalán, llegaron hace un año de Turquía, con permisos de residencia –algunos ya caducados o apunto de- de países del este de Europa, según la documentación que muestran.

Trabajadores de las obras del Camp Nou acceden al estadio / Ferran Nadeu

Hoy no pueden volver a casa sin arriesgarse a no poder regresar a Europa, donde se ganan el salario que luego envían a sus familias. Salario que llevan mes y medio sin recibir, ya que la subcontrata que les empleaba hasta ahora les ha dejado de pagar cuando recurrieron al sindicato para tratar de regularizar su situación. "Tenéis que aguantar", les ha dicho el portavoz de la federación de construcción de CCOO, Carlos del Barrio.

Desde el sindicato apelan a la primera resolución de la Inspección de Trabajo, ya que confían en poder regularizar la situación de los trabajadores por la vía del arraigo, ya que pueden demostrar que llevan más de seis meses viviendo y trabajando en Barcelona. Según hizo público el secretario de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, las actuaciones que dieron comienzo el pasado 25 de septiembre está previsto que queden finiquitadas para finales de este mes de noviembre.