Nvidia supera sus previsiones tras aumentar el beneficio hasta septiembre un 59%

Nvidia, la mayor fabricante de semiconductores y procesadores de Estados Unidos, volvió a batir récords en el tercer trimestre de su ejercicio fiscal 2026, cerrado el 26 de octubre, al disparar un 65% su beneficio neto hasta 31.910 millones de dólares, frente a los 19.309 millones de un año antes. El resultado mejora además un 21% el del trimestre inmediatamente anterior. Las acciones de la mayor cotizada de Wall Street suben tras el cierre de la sesión oficial un 4,10% este jueves.

Los ingresos ascendieron a 57.006 millones de dólares, un 62% más que en el mismo periodo del ejercicio previo y un 22% por encima del segundo trimestre, impulsados por la fuerte demanda de sus procesadores ligados a la inteligencia artificial generativa.

El negocio de centros de datos volvió a ser el gran motor del grupo: la división facturó 51.215 millones de dólares, un 66% más interanual y un 25% más que en el trimestre precedente, y concentra ya cerca del 90% de las ventas totales. Dentro de esta área, los ingresos de computación alcanzaron 43.028 millones, mientras que la parte de redes se elevó a 8.187 millones, un 162% más que hace un año gracias al despliegue del tejido NVLink para sus sistemas GB200 y GB300.

Por líneas de negocio, el segmento de computación y redes —en el que se integra la actividad ligada a centros de datos— ingresó 50.908 millones de dólares, un 64% más que un año antes, mientras que la división de gráficos creció un 51%, hasta 6.098 millones, apoyada en la demanda de la arquitectura Blackwell tanto en gaming como en visualización profesional.

La compañía subraya que la adopción de su nueva plataforma Blackwell Ultra se ha extendido ya a todas las categorías de clientes y que la transición desde la generación Hopper hacia soluciones de centro de datos a gran escala ha presionado ligeramente el margen bruto interanual, que pasó del 74,6% al 73,4%, aunque mejoró un punto porcentual respecto al trimestre anterior.

En caja, Nvidia cerró el trimestre con 60.600 millones de dólares en efectivo y equivalentes, frente a los 38.500 millones de un año antes, gracias al fuerte crecimiento del flujo de caja operativo, que ascendió a 23.750 millones. Solo en el trimestre, la empresa devolvió 12.700 millones de dólares a sus accionistas, principalmente mediante recompras de acciones (12.500 millones) y, en menor medida, vía dividendos (243 millones).

De cara al cuarto trimestre fiscal, Nvidia anticipa que sus ingresos seguirán al alza y se situarán en torno a los 65.000 millones de dólares, con un margen bruto cercano al 75%, lo que apunta a que el fuerte crecimiento de beneficios podría prolongarse en la recta final del ejercicio.