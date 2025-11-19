Mercado inmobiliario
Marc, agente inmobiliario, revela las ciudades españolas en las que merece la pena invertir: "En Barcelona..."
Ni Madrid ni Barcelona: estas son las 5 ciudades de España más inaccesibles para comprar una vivienda
Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, sobre la situación actual de la vivienda: "Una familia, una casa... la gente no puede vivir en promesas"
Pedro Sanjuán
Comprar una vivienda se ha convertido en misión prácticamente imposible en muchas ciudades españolas, con el mercado de la vivienda tensionado tanto para compra como para alquiler. Encontrar una vivienda que encaje y poder asumir su precio no es la única barrera para poder conseguir una vivienda. Según un reciente estudio de Raisin, la barrera principal ya es, de hecho, reunir el dinero necesario para la entrada y los gastos iniciales.
Marc, agente inmobiliario, ha revelado en un vídeo de TikTok las ciudades españoles donde vale la pena invertir y en las que ya es imposible hacerlo. "En España hay ciudades donde ya llegaste tarde y otras donde aún puedes multiplicar tu dinero", explica. "El problema es que la mayoría invierte cuando ya es tarde, yo prefiero entrar antes de que explote".
Ciudades más inaccesibles
Estas son las ciudades que el experto considera más inaccesibles en cuanto a la compra de vivienda para invertir:
- Madrid: "Demasiado tarde, precios muy altos y rentas al límite".
- Barcelona: "Demasiado tarde, regulación muy dura e impuestos altísimos"
- San Sebastián: "Demasiado tarde, demanda muy muy alta y muy poca oferta"
- Palma de Mallorca: "Demasiado tarde, mercado saturado, precios muy altos y oferta muy muy baja"
Cabe recordar que en Catalunya, por ejemplo, se está debatiendo en el Parlament la posibilidad de prohibir la compraventa especulativa de pisos. Por otro lado, en San Sebastián se necesita ahorrar unos 186.900 euros de entrada/gastos, lo que tomaría más de 34 años. La cuota mensual estimada es de 2.183 euros, lo que deja un saldo negativo de alrededor de 1.273 euros al mes, según se desprende del informe de Raisin.
Ciudades más accesibles
Estas son las ciudades más accesibles en la actualidad:
- Alicante: "Para invertir. Alta rentabilidad y hay margen de crecimiento"
- Málaga: "Buen tiempo todo el año y foco tecnológico imparable"
- Murcia: "Para invertir, mercado por explorar y precios todavía bajos"
- València: "Para invertir, es el equilibrio perfecto entre coste y potencial"
- Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
- Antonia Navarro, jubilada con 800 euros de pensión: 'He trabajado desde los 14 años y solo me han dejado cotizar 28
- La asociación catalana del terrorismo pide al TJUE que se dirija a la Audiencia Nacional antes de pronunciarse sobre la amnistía de los CDR
- Última hora de las explosiones e incendio en un asentamiento de barracas de Bac de Roda en Barcelona
- María Cristina Clemente Buendía, notaria, sobre la nueva deducción del IRPF por compra de vivienda: 'Buen rapapolvo a Hacienda
- Anatomía de un instante': el primoroso fracaso de Javier Cercas al intentar escribir una novela sobre el 23-F
- Lengua de frío ártico: aviso en Barcelona y resto de Catalunya
- El Gobierno recibe más de 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad por la 'ley de nietos