Tribunales
Un juzgado de Barcelona condena a Francesc Rubiralta a pagar 7.192.000 euros a Grupo Celsa
La sentencia considera que la cantidad cobrada por el imputado en concepto de retribuciones variables tiene un "carácter tóxico"
Redacción
El juzgado de lo Mercantil número 24 de Barcelona ha condenado a Francesc Rubiralta a pagar 7.192.000 euros al Grupo Celsa, donde ejerció como administrador de la sociedad.
La sentencia aprecia que la citada cantidad cobrada en 2022 y 2023 por Francesc Rubiralta en concepto de retribuciones variables, tienen un carácter tóxico. El magistrado abunda en "el desprecio del interés social por parte del demandado en favor del lucro personal”, así como la vulneración de su deber de lealtad con la compañía.
Celsa es el primer productor europeo de acero circular bajo en emisiones que cuenta con la cadena de suministro circular más grande de Europa. Recicla chatarra férrica para producir acero en hornos de arco eléctrico, usando la tecnología más sostenible y la más eficiente energéticamente.
La compañía está formada por varios grupos empresariales y cuenta con diversos centros de trabajo, acerías, trenes de laminación y plantas de reciclaje (circular hubs), además de empresas de transformación y distribución, que permiten generar empleo directo, indirecto e inducido a más de 10.000 profesionales en Europa.
El grupo trabaja para dar solución a los mayores riesgos sistémicos del planeta: el agotamiento de los recursos y la lucha contra el cambio climático. Para ello se ha marcado como objetivos reducir sus emisiones de CO2 en un 50% en y alcanzar el 98% de circularidad en el año 2030 y completar su circularidad y ser empresa Net Positive en el 2050.
