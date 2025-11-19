El grupo catalán Tradisa construye la segunda instalación fotovoltaica más grande de Francia

Un ambicioso proyecto en el campo de la energía solar en Francia lleva firma catalana. Tradisa, operador logístico especializado en el sector de la automoción y la movilidad, propiedad de la familia Guiral, ha creado una nueva sociedad junto a la francesa Total Energy -antigua petrolera ahora dedicada a las energías renovables- para albergar en sus instalaciones de Creutzwald la segunda planta más grande en territorio francés de placas fotovoltaicas, solo por detrás de la construida en el parque de atracciones Disneyland París. Las dos compañías han firmado un acuerdo por 26 años según el cual Tradisa alquila el vuelo de su instalación con un ingreso mínimo garantizado y unos incrementos en función del precio de la energía que supondrán un ingreso adicional para la empresa catalana. El proyecto supone una inversión de 32 millones de euros que desembolsará Total Energy.

Cristina Guiral, presidenta del grupo, explica que en 2020 recibieron la visita de "algunos operadores que querían poder optar a diferentes concursos públicos con la comercialización energética del centro porque la situación de las instalaciones de la compañía son extraordinarias". Desde Tradisa acabaron escogiendo a Total Energy de 'partner' para llevar a cabo un proyecto que monta a modo de marquesinas, a 4,5 metros de altura, 73.000 paneles fotovoltaicos que cubrirán las 33 hectáreas que tienen de terreno. De este modo, los vehículos del operador logístico pueden seguir trabajando por debajo de la instalación.

Las obras empezaron en marzo de 2025 y, en estos momentos, ya tienen instalado el 28% del total. La previsión es tener el proyecto acabado en el verano de 2027. Cuando estén todas las placas instaladas, podrán generar una potencia de 34,8 megavatios hora/año y toda la energía generada se volcará a la red pública. Según Guiral, no descartan trasladar un proyecto similar a sus instalaciones de El Prat de Llobregat (Barcelona), donde tienen su sede central.

Equipo de Tradisa en Francia / EP

Las cuentas consolidadas de Agora Invest, el hólding que agrupa los distintos negocios de la familia Guiral, indican una facturación de 110,5 millones de euros en 2024, cifra que supone un incremento de cerca de un 7% respecto a los 103 millones de 2023. El 50% del volumen de negocio se genera en España y el 50% restante, en Francia y Alemania. El Ebitda subió de los 11,5 millones a los 12,2 millones de euros en 2024 y el resultado neto pasó de 3,1 a 3,7 millones de euros. "El 2025 va a ser bastante similar, tanto en ventas como en rentabilidad. No me atrevería a dar una cifra porque estamos en unos últimos meses que son muy fuertes para nosotros", indica Marco Creperio Guiral, director general de la compañía.

Nuevo plan estratégico

El grupo, que empieza a trabajar en el plan estratégico 2026-2030, augura previsiones menos optimistas para los dos próximos años básicamente por dos factores. En primer lugar, "porque la inestabilidad comercial, que afecta a todos, va a continuar; y, en segundo lugar, porque incertidumbre enfría la actividad del mercado europeo: el consumidor no sabe qué coche comprarse. Sigue sin tener claro si vale la pena comprar un coche eléctrico, híbrido, si seguir con la combustión, comprarse uno usado o, simplemente, esperar", argumenta Creperio.

A esto se le añade, apunta Gonzalo Martín, consejero delegado de Tradisa, que se han realizado fuertes inversiones en las plantas del sector de la automoción para adaptarse a las nuevas regulaciones europeas en cuanto a los requisitos para el coche eléctrico, pero "la penetración del coche eléctrico en los mercados no se acaba de dar". "Se da en los países escandinavos, en Francia porque hay ayudas, en Suecia, en Finlandia, en Holanda, en Bélgica, pero no en el sur de Europa. Y de ahí que el coche chino de combustión -asegura- esté teniendo tanto éxito". Para hacer frente a este nuevo contexto, la empresa trabajará alrededor de dos grandes ejes. "El primero, intentando adaptarnos a la evolución del sector. Y, el segundo, explorando nuevas áreas de trabajo como defensa o la inteligencia artificial", apunta Martín.

El grupo familiar fundado en 1954 también proyecta poner en marcha una terminal intermodal en el norte de Catalunya, que estará conectada al ancho de vía internacional. Tienen el presupuesto aprobado y están a la espera que salga la licitación.

Tradisa, que gestiona anualmente 1,8 millones de vehículos sumando sus tres actividades -fábricas, instalaciones y transporte-, ya trabaja con los asiáticos BYD, Ebro y Chery, además de con sus clientes tradicionales, como Volvo, Mercedes-Benz, Ford, Seat, Jaguar o Avis, entre otros. La empresa cuenta con una flota de 450 camiones portavehículos y tiene instalaciones en España, Francia y Alemania, desde donde da servicio a más de 25 países. En los últimos años, ha invertido casi 30 millones de euros en renovación y ampliación de la flota.