La ‘fintech’ catalana Dost levanta 6,7M€ de Octopus Ventures para llevar su plataforma de automatización financiera al Reino Unido

Dost, la fintech española especializada en automatización financiera mediante inteligencia artificial (IA), está un paso más cerca de conseguir uno de los objetivos que se propuso desde su fundación: ayudar a empresas medianas y grandes de sectores tradicionales —como manufactura, construcción, distribución, alimentación, retail y restauración— a optimizar y hacer más eficiente todo el flujo de cuentas a pagar. Y hacerlo, no solo en España, sino en todo el mundo, empezando por Reino Unido.

Lo está, porque esta start-up catalana acaba de anunciar el levantamiento de la que es la mayor ronda de financiación en su historia, que empezó hace tan solo cuatro años, por un total de 6,7 millones de euros.

La operación ha estado liderada por Octopus Ventures, uno de los fondos de ‘venture capital’ más relevantes del Reino Unido y Europa, junto a TQ Ventures, que se suma como nuevo inversor, acompañando a los fondos que ya apoyan a la compañía —Draper B1, Born Capital o Eoniq.fund— y que refuerzan así su confianza en su crecimiento. Así, la compañía, que ya había levantado 2,1 millones de euros en fases anteriores, alcanza ahora los 8,8 millones de euros de financiación total desde su fundación. Una de las más recientes fue coliderada por Angels, la sociedad de inversión de Juan Roig, por un total de 1,5 millones de euros.

Una startup nacida para resolver un problema estructural

Fue en 2021 cuando Adam Barbera, Fernando Martín y Naqqash Abassi, se reunieron para fundar Dost, aunque poco tiempo después Àlex Caudet, quién había entrado como inversor desde la primera ronda de financiación, se unió al equipo como responsable de ventas. Con perfiles provenientes del desarrollo tecnológico, la consultoría de procesos y la investigación en IA, los fundadores detectaron un patrón común en grandes compañías de sectores tradicionales. “En sectores como manufactura, distribución, alimentación, retail o grandes cadenas de restauración encontramos la misma problemática: miles de facturas al mes, procesos manuales y un volumen de compras enorme. Era terreno fértil para la automatización inteligente” explica Adam Barbera, CEO y cofundador de Dost, en conversación con El Periódico.

Así, si los dos primeros años destinaron esfuerzos a construir producto y validarlo en el mercado; los dos siguientes han sido de crecimiento acelerado y expansión a nuevos mercados. De hecho, hoy la compañía procesa más de 4 millones de transacciones contables para clientes de más de 10 países, y su tecnología reduce hasta el 95% de los errores humanos y más del 80% de los costes administrativos, según datos internos obtenidos en su base de más de 150 clientes.

IA aplicada a los procesos financieros de la economía real

¿Cómo lo consiguen? Pues han desarrollado una plataforma SaaS de Dost, que se basa en un modelo propio de IA generativa especializado en documentos financieros. Esta automatiza de forma integral el ciclo de proveedores, que va desde la recepción y captura, extracción de datos, conciliación línea a línea (three-way matching), flujos de aprobación y conexión con los principales sistemas de software del mercado.

Barbera asegura que la automatización no es el fin, sino el medio para "liberar a los equipos financieros de tareas repetitivas para que puedan centrarse en lo que aporta valor". Por ejemplo, el análisis, la toma de decisiones estratégicas y relación con proveedores. Tiene claro que "no todo puede automatizarse al 100%, pero sí entre un 95% y un 98%". El resto siempre requerirá criterio humano.

Reino Unido como puerta de entrada a Estados Unidos

Con esta ronda, Dost impulsará una estrategia de crecimiento dual. Primero, consolidar el mercado ibérico (España y Portugal). Y segundo, iniciar una expansión internacional, comenzando por Reino Unido (UK), donde la compañía abrirá un equipo local de hasta siete personas especializado en ventas, marketing y atención al cliente. En total, Dost cuenta actualmente con un equipo de 45 personas afincado en Barcelona y un crecimiento sostenido que triplica su volumen de negocio cada año. "Hemos establecido una política interna en la que nos negamos a compartir datos de facturación" relata Barbera.

¿Y cuál es el atractivo el mercado inglés? "Es la puerta de entrada a Estados Unidos, ya que concentra aproximadamente el 75% del software enterprise. Además, en UK vemos el mismo perfil de cliente y los mismos problemas que resolvemos hoy en España y Portugal: compañías tradicionales, con mucho volumen de compras y procesos financieros poco digitalizados" explica Barbera. Como resultado, su solución nativa de IA encajaría de forma natural.

El incentivo también es inversor, pues con la entrada de Octopus "obtenemos conocimiento local, exposición internacional y la validación definitiva de que estamos en el camino correcto para, después, dar el salto a Estados Unidos”.

El respaldo de los inversores

En esta nuevo capítulo, el apoyo de los inversores se hace patente. “Dost aborda una de las ineficiencias más arraigadas en los departamentos financieros, que es el procesamiento de facturas”, señala Uthish Ranjan, socio de Octopus Ventures. “Su tecnología gestiona operaciones complejas a escala con una precisión extraordinaria. Los clientes están realmente impresionados”. Además, desde TQ Ventures añaden que “la capacidad del equipo para ejecutar, crecer y escalar su producto en mercados tradicionales con baja digitalización sitúa a Dost entre las fintech europeas más prometedoras”.