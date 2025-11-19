El Estatuto de Trabajadores lo confirma: las fiestas laborables podrán ser retribuidas, sin necesidad de recuperarlas

Siempre que llegan fechas tan señaladas como el puente de diciembre o las vacaciones de Navidad, uno se hace la misma pregunta: ¿qué días festivos puedo solicitar en mi empresa, y cuáles son retribuibles? Pues estas dudas siempre pueden surgir cuando se acerca el mes de diciembre, y el Estatuto de los Trabajadores tiene la solución para ellas.

Según lo establecido en el artículo 37 del documento, "las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales". Es decir, el trabajador tendrá derecho a un periodo máximo de 14 días de vacaciones, durante los que podrá seguir recibiendo su salario, sin necesidad de recuperar esas horas en el futuro.

Además, existe una serie de días festivos que no se incluirían dentro de las vacaciones laborales, sino que más bien cuentan como fiestas nacionales, aplicables a todos los trabajadores (excepto casos concretos como la hostelería): "en cualquier caso se respetarán como fiestas de ámbito nacional las de la Natividad del Señor, Año Nuevo, 1 de mayo, como Fiesta del Trabajo, y 12 de octubre, como Fiesta Nacional de España".

Las preferencias de los españoles con sus vacaciones

Según un reciente barómetro del CIS acerca de las preferencias en las vacaciones, las cifras mostrarían una tendencia clara entre los españoles. Solo un 32,2% de los encuestados se iría de vacaciones entre una y dos semanas, y el 28,1% una semana únicamente. Por otro lado, un 19,3% más de dos semanas, mientras que un 17,6% se limita a menos de una semana.

Otros organismos como RateGain nos hablan de una cada vez mayor anticipación en las reservas para vacaciones, sobre todo de cara a las vacaciones de verano. En este sentido, los seis grandes destinos turísticos en España se mantienen como los que más reservas acumularían: Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y la Comunidad de Madrid.

A su vez, el único territorio que habría sufrido una variación interanual negativa serían las Islas Baleares (un 60% menos que al año anterior), frente al resto de destinos que aumentan las anticipaciones de reserva. En especial, destacan los casos de Canarias, con aumento del 76% frente al año pasado, y Andalucía, con un 54,7% de subida.

Sin embargo, y pese a estos datos, son muchos los portales de alojamiento vacacional que destacan el aumento de las pernoctaciones en zonas rurales, pertenecientes a la Unión Europea. Los expertos ya señalan un aumento del 125% desde el año 2018, superando así los 2,6 millones de turistas en 2023.

De esta forma, se estima que ya sólo los alquileres de corta duración en España aportarían un 2% del PIB nacional. Además, estos alquileres estarían contribuyendo directamente al sostenimiento de 400.000 puestos de trabajo en el territorio.