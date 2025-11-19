Estas son las personas que podrán deducirse más de 2.500 euros de IRPF en la próxima campaña de la Renta

Según ha confirmado la propia Agencia Tributaria, se va a aplicar una deducción específica para aquellos que tengan a su cargo un familiar mayor de 65 años.

Se calcula que la decisión afectará a millones de contribuyentes que se encarguen del cuidado de una persona mayor, suponiendo un pequeño alivio con respecto a la declaración de la renta del período 25/26. Las cifras oficiales hablan de una rebaja en el IRPF de entre 1.150 y 2.559 euros anuales.

Sin embargo, la única forma de acceder a esta reducción del impuesto sería cumpliendo una serie de requisitos básicos, en este caso, referidos a la persona dependiente:

Tiene que tratarse de un pariente mayor de 65 años

Debe residir en el domicilio familiar la mayor parte del año

la mayor parte del año Es necesario que no supere el umbral de ingresos fijado

No debe presentar declaración de la renta de forma individual

No puede haber recibido ayudas similares que excluyan esta prestación

Particularidades de la medida

El Ministerio de Hacienda establece algunas particularidades para poder ser beneficiario del mencionado descuento del IRPF. Por ejemplo, queda establecido que si en el hogar hay presencia de uno o varios mayores a cargo, se podrá solicitar esta deducción para cada uno de ellos, sumado al análisis individual de cada caso.

Otros elementos a tener en cuenta pueden ser la cifra estimada de la reducción, la cual oscilaría entre los 1.150 euros y los 2.559 euros anuales. En última instancia, esta suma de dinero dependería de factores como la edad del anciano a cargo, la renta y la convivencia.

En este sentido, la cuantía máxima correspondería a casos donde la persona a cargo tiene 75 años o más, mientras que las rebajas menores a casos de personas con 65 años o más. A efectos prácticos, la deducción se aplicará a la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 25/26. Por ello, la Agencia Tributaria estará muy pendiente de cualquier práctica irregular o intento de fraude.

Como ya comentamos, lo más importante será comprobar la convivencia con el mayor de 65 años, respetar los límites de ingresos y rechazar las ayudas similares. De este modo, el contribuyente se verá obligado a adjuntar toda la información disponible en su declaración de la renta, en el caso de que quiera acceder a la rebaja del IRPF.