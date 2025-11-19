Banco Santander eleva a 300 millones su exposición a la quebrada First Brands y a su fundador

Banco Santander ha incrementado hasta 300 millones de dólares (unos 259 millones de euros) su exposición a la empresa estadounidense de componentes de automóviles First Brands, actualmente en quiebra, y a su fundador, Patrick James. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes financieras, después de que el diario ‘The Wall Street Journal’ avanzase la información. Un portavoz del banco ha evitado hacer comentarios.

El aumento de la exposición se produce después de que James, que atraviesa dificultades desde la quiebra de First Brands el pasado mes de septiembre, haya dejado de pagar un préstamo de 230 millones de dólares (199 millones de euros) concedido por Banco Santander a comienzos de 2025 para financiar la adquisición del grupo francés de componentes del automóvil Novares.

A esa cantidad se suman otros riesgos ya existentes en el balance del banco: 77 millones de dólares (66 millones de euros) correspondientes a financiaciones a corto plazo pendientes de cobro y 55 millones de dólares (47,6 millones de euros) ligados a una línea de crédito suscrita a través de las filiales de Santander en México y Brasil.

Tras expirar en octubre el plazo para devolver el préstamo, la entidad ha optado por ejecutar las garantías y, mediante su sociedad Deva Capital, ha pasado a tomar el control de Novares.