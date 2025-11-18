Ship2B lanza un nuevo fondo de 65 millones de euros para invertir en proyectos de impacto social

El emprendimiento con vocación de impacto social gana una nueva fuente de financiación. El brazo inversor de la Fundación Ship2B, una de las organizaciones más conocidas en España en esta corriente que trata de impulsar la economía de impacto (aquella cuyo foco no es solo la rentabilidad económica, sino generar un cambio social o medioambiental), anunciará este martes el cierre de su segundo fondo de inversión. Se trata de un paquete que ya cuenta con 65 millones de euros para invertir en ‘startups’ de este tipo, lo que lo convierte en el mayor fondo de impacto social cerrado hasta la fecha en España.

El dinero procede del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), de Axis (Grupo ICO) y del Banc Sabadell, que ya fue el principal inversor privado del primer fondo de inversión que lanzó Ship2B Ventures. También de VidaCaixa y del Institut Català de Finances (ICF), que colaboran por primera vez con esta firma, además de varios ‘family offices’ (empresas de gestión de grandes patrimonios) “referentes” en España. A esta lista se sumará pronto –siempre según fuentes de Ship2B Ventures–, Cofides (Gobierno) a través del Fondo de Impacto Social (FIS).

El rol de Ship2B Ventures será canalizar todo este capital hacia empresas de impacto social. Priorizarán, dicho por sus responsables, “’startups’ que mejoren la calidad de vida de colectivos vulnerables y de la tercera edad o que contribuyan a la descarbonización de sectores industriales clave y a la regeneración de ecosistemas”.

A modo de referencia, con su primer fondo han financiado el crecimiento de la empresa de agregación y gestión de servicios para la tercera edad Qida, el de la herramienta de detección de lesiones precancerosas cuando aún son benignas Sicay Medical o el de la conversora de infraestructuras marinas en espacios de regeneración gracias a arrecifes de coral artificiales Ocean Ecostructures. En total, al sumar estos 65 millones de euros, esta gestora alcanzará los 120 millones de euros bajo gestión.

Ship2B Impact Forum

“Queremos impulsar proyectos de cambio sistémico y ayudar a encontrar los vehículos de financiación adecuados en cada caso, porque la financiación es clave para ponerlos en marcha”, contextualiza Guillermo Ricarte, director general de la Fundación Ship2B, y uno de los principales impulsores del Ship2B Impact Forum, simposio que celebra esta semana en Barcelona su duodécima edición y que servirá de telón de fondo al anuncio de lanzamiento de este nuevo vehículo de inversión.

El encuentro, según el propio Ricarte, “se ha convertido en el evento más relevante de impacto social en España” por reunir a todos los agentes de esta cadena: inversores, ‘startups’, corporaciones, entidades sociales y medioambientales y a la administración pública. Esperan a unos 650 participantes entre empresarios, inversores, expertos filantrópicos o altos miembros de la administración pública. De hecho, está previsto que participe en el acto inaugural la consellera de Economia de la Generalitat, Alicia Romero. En la agenda de conferencias figuran, asimismo, el director adjunto de inversiones de Capital en el FEI, Uli Grabenwater; la consejera delegada de TWIST, una asociación neoyorkina de filosofía parecida a Ship2B, Alison Fort; o la consejera delegada de Cofides, Ángela Pérez.

En general, los temas centrales de debate serán la soledad no deseada en personas vulnerables, la crisis del precio de la vivienda, la falta de oportunidades en el mundo rural o la dependencia de las pantallas en niños y adolescentes, y como afrontar todos estos retos desde una óptica global. Tal como se encarga de recordar Ricarte, Ship2B se ha reconvertido a si misma este año en una plataforma “para impulsar proyectos de cambio sistémico y de inversión sistémica”.