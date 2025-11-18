Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, revela el secreto para vender un piso sin pagar impuestos: "Casi nadie habla de esto"

A la hora de vender una vivienda, siempre pueden surgir dudas acerca de cómo obtener la mayor rentabilidad posible. En este caso, es difícil estar completamente al tanto de las nuevas regulaciones en cuanto a compraventa de inmuebles. Es por ello que Sergio Gutiérrez, experto en vivienda y director de la inmobiliaria Excellence Real Estate Circle, nos habla de un método efectivo para ahorrarte un dinero a la hora de vender un piso.

En lo que respecta a la venta de una propiedad, Gutiérrez aclara que siempre se exigirá el pago de dos impuestos específicos:

La plusvalía municipal , también conocido como Impuesto sobre el incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

, también conocido como Impuesto sobre el incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana El aumento de patrimonio. Este impuesto se paga en la renta tras un año transcurrido desde la propia venta

Precisamente, la clave se encontraría en el aumento de patrimonio. Si tú previamente vendiste otro inmueble con pérdidas en los últimos cuatro años, podrías compensar estas con las ganancias actuales. De esta forma, tanto la ganancia fiscal como el aumento de patrimonio se quedarían en cero.

El experto pone un ejemplo claro de cómo aprovechar de este método: "Si antes perdiste 20.000 euros y ahora ganas 18.000 al vender, incluso te quedarían 2.000 euros de pérdida para futuras operaciones"

Qué hacer cuando se vende un piso por primera vez

La agencia inmobiliaria Almanova nos establece unas pautas a la hora de vender un piso por primera vez. En este sentido, el paso inicial sería recurrir a agentes especializados desde el minuto cero. La razón de ello es que así puedes delegar el proceso a expertos del mercado inmobiliario, asegurando así una venta eficaz y exitosa.

La siguiente opción sería evaluar el valor del inmueble, llevando a cabo una valoración precisa y adaptada a la situación de cada propietario. Además, siempre es bueno dejar preparado todo el papeleo que requieren estas operaciones financieras.

Por último, otro aspecto muy importante a la hora de cerrar un contrato de compraventa sería saber negociar con los compradores. En general, es necesario saber establecer límites entre ambas partes, así como no solamente considerar el precio, sino también opciones más adecuadas de financiación o formas de agilizar los trámites burocráticos.