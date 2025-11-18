Las continuas incidencias en Rodalies obligan a las empresas de Barcelona a ofrecer más teletrabajo

Rodalies de Barcelona es la red más impuntual de España, con unos trenes que circulan con 20,3 minutos más tarde que la media, y eso está obligando a las empresas con sede en el área metropolitana a ofrecer más teletrabajo que el resto. Poder ahorrarse uno o más días de incidencias, tanto para el trabajador que las sufre como para la empresa que le ve llegar tarde, es una de las vías que muchas compañías están aplicando para mejorar su operativa y adaptarse a esas 'reglas del juego' que impone una mezcla de un servicio ferroviario impuntual y un precio de la vivienda disparado. No en vano, solo en la ciudad de Barcelona hay más de medio millón de personas que trabajan allí, pero viven fuera del municipio, según cifras del Consell Econòmic i Social de Barcelona.

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la patronal Pimec han presentado este martes un informe que analiza cómo está evolucionando el trabajo a distancia en Catalunya durante los últimos años. El diagnóstico de las entidades ofrece algunas conclusiones que coinciden con evaluaciones previas, como que el teletrabajo está creciendo actualmente pese al retroceso que trataron de aplicar inmediatamente algunas empresas tras el fin de las restricciones posteriores a la pandemia. Actualmente, cerca del 12% de nuevos empleos ofertados en Catalunya incluyen la posibilidad de ejercer a distancia.

El documento también identifica que quien más trabaja son los mandos intermedios, en comparación con los altos cargos o los trabajadores de base. Al igual que es más probable que una oferta de trabajo incluya teletrabajo si requiere menos habilidades comunicativas o sociales y una mayor capacidad de autogestión y responsabilidad por parte del empleado.

Como elemento novedoso, el informe de la UOC y Pimec incorpora una variable territorial, tras analizar más de dos millones de ofertas de trabajo publicadas por empresas con sede en Catalunya y con una muestra representativa de las cuatro provincias. Y ahí los autores han detectado que, más allá de la propia composición económica de los territorios y la proliferación de figuras como los nómadas digitales, a igual oferta de trabajo, si esta es para faenar en Barcelona es más probable que ofrezca trabajar a distancia que si dicha corporación tuviera sede en Tarragona, Lleida y Girona.

“Más allá del tipo de empleo, el hecho de estar en Barcelona es significativo y es más probable que una oferta de empleo ofrezca teletrabajo", ha apuntado la investigadora de la unidad de prospección y análisis laboral de la UOC, Paula Pedro.

Un problema de trenes y vivienda

¿Por qué las empresas barcelonesas ofrecen más teletrabajo? El informe no tiene todas las respuestas, pero sus autores sí apuntan directamente al factor desplazamiento. “Las empresas en Barcelona ofrecen más teletrabajo por los déficits de movilidad colectiva que tenemos”, ha reconocido el secretario general de Pimec, Josep Ginesta. Ahorrarse uno o varios días de desplazamientos implica un ahorro en tiempo y un mayor atractivo para conciliar para un número no menor de personas que cada día deben salir de su municipio y/o hacer varios kilómetros para llegar a su puesto.

No en vano, la situación en la red ferroviaria catalana no ha mejorado durante los últimos años, sino al contrario. Según un informe publicado recientemente por el sindicato UGT, que emplea los datos del Observatori de la Mobilitat, los trabajadores catalanes han visto como el tiempo que cada día invierten en ir y volver del trabajo ha aumentado en casi 10 minutos diarios durante el último lustro. Ello ha supuesto un incremento de más de 220 horas al año dedicadas solo a desplazamientos.

Desde la UGT vinculan este incremento en las horas dedicadas al desplazamiento no solo a problemas de movilidad, sino al encarecimiento de la vivienda, que obliga a cada vez más trabajadores a buscarse un techo cada vez más lejos de sus centros de trabajo.