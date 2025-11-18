Los pensionistas cobrarán la paga extra de Navidad en noviembre: fecha de los ingresos en Santander, BBVA, CaixaBank y otros bancos

La paga extra de Navidad para los pensionistas españoles llegará con la pensión de noviembre 2025. Aunque la Seguridad Social legalmente exige abonar las pensiones entre el 1 y el 4 del mes siguiente, muchos bancos adelantan ese ingreso: se espera que entre el 21 y el 26 de noviembre los jubilados reciban el doble pago.

¿Cuándo se cobra?

Según diversos medios especializados, las fechas oscilan entre el 21 y el 26 de noviembre para la mayoría de las entidades, siendo las siguientes las fechas esperadas:

Banco Santander: 24 de noviembre.

24 de noviembre. BBVA: 25 de noviembre.

25 de noviembre. CaixaBank: 24 de noviembre.

24 de noviembre. Sabadell: 25 de noviembre.

25 de noviembre. Bankinter: 21 de noviembre.

21 de noviembre. Unicaja: 21 de noviembre.

21 de noviembre. Abanca: 25 de noviembre.

25 de noviembre. ING: 25 de noviembre.

¿Quiénes reciben la paga extra y quiénes no?

No todos los pensionistas cobran esta paga adicional de Navidad: se trata de beneficiarios de pensiones contributivas (jubilación, viudedad, incapacidad permanente u orfandad) que reciben 14 pagas al año (12 mensuales y 2 extraordinarias).

Quedan excluidos quienes tengan pensiones derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional, ya que en esos casos la "extra" está prorrateada en las 12 mensualidades habituales.

Una persona saca dinero de un cajero automático, en una imagen de archivo. / ACN - ARCHIVO

Además, quienes hayan empezado a recibir su pensión después del 30 de noviembre podrían no tener derecho a la paga completa prorrata del semestre.

La cuantía de la extra navideña suele ser igual a una mensualidad ordinaria, siempre que el derecho al devengo se haya mantenido durante todo el semestre (del 1 de junio al 30 de noviembre). Si la pensión comenzó después, se calcula proporcionalmente.

¿Por qué los bancos adelantan el pago?

Desde un punto de vista institucional y económico, el adelanto del ingreso por parte de los bancos responde a cuestiones operativas y de servicio al cliente:

Permitir que los pensionistas puedan disponer de los fondos antes del fin de mes y de la temporada navideña , momento en que los gastos personales suelen aumentar.

, momento en que los gastos personales suelen aumentar. Evitar congestiones bancarias: con tantos clientes cobrando la pensión más la extra a la vez, es habitual que las entidades ajusten sus calendarios para repartir el volumen de ingresos.

con tantos clientes cobrando la pensión más la extra a la vez, es habitual que las entidades ajusten sus calendarios para repartir el volumen de ingresos. Como ya sucede desde hace años, este adelanto no supone una modificación legal del devengo de las pensiones, sino una maniobra financiera coordinada con la Seguridad Social para mejorar la experiencia del beneficiario.

¿Qué deberían hacer los pensionistas?

Verificar con su banco. Consultar la fecha de ingreso estimada en su entidad concreta, porque puede variar según operativa interna y otros factores. Mantener sus datos actualizados en la Seguridad Social, especialmente la cuenta bancaria, para evitar errores o retrasos. Comprobar el tipo de paga que reciben. Si su pensión está prorrateada, es posible que no reciban un pago extra en noviembre, sino un importe más regular durante todo el año.

En conclusión, todo apunta a que en noviembre de 2025 millones de pensionistas recibirán su pensión ordinaria más la paga extra de Navidad, con la mayoría de los bancos adelantando los cargos entre el 21 y el 26 del mes.

Aunque no hay un único comunicado oficial que unifique las fechas para todas las entidades, las fuentes financieras coinciden razonablemente en este calendario.