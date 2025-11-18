Juan Santamaría (ACS): "La revolución de la IA está empezando, y España tiene una posición privilegiada"

"El mundo está viviendo el comienzo de la carrera de la Inteligencia Artificial, y España está en una posición privilegiada". Estas han sido las palabras de Juan Santamaría, consejero delegado de la constructora ACS, al referirse a la revolución tecnológica que vive hoy el mundo. La constructora presidida por Florentino Pérez anunció hace escasos días un acuerdo con BlackRock para establecer una sociedad conjunta al 50% destinada al negocio de los centros de datos, dotados de una capacidad inicial de 1,7 Gigavatios (GW) de potencia.

Este martes, durante su participación en un desayuno de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), recogida por 'Europa Press', Santamaría ha detallado que las inversiones necesarias en centros de datos a nivel mundial ascenderán a más de 3 billones de euros hasta 2030. Para ese entonces, según el directivo, la capacidad instalada habrá pasado de 60 a unos 300 GW.

No solo será la industria de centros de datos la que esculpa el futuro de la tecnología y la empresa. Los semiconductores, bien absolutamente preciado en la actualidad por ser el motor de la IA, requerirán también una elevada inversión: entre 300 y 400 mil millones de euros en el próximo. Y por supuesto, para sustentar el consumo de las instalaciones, la demanda energética se duplicará en el mismo periodo.

La industria aún está en pañales

A pesar de que las cifras de inversión resultan ya muy elevadas, anticipando la magnitud de lo que viene, Santamaría no ha dudado en constatar que son "tremendamente infantiles" frente a lo que demandará el futuro a más largo plazo. Este cambio de paradigma ha provocado un ligero cambio de rumbo en la compañía, tradicionalmente enfocada en el sector de las infraestructuras, a adquirir una faceta tecnológica capaz de aprovechar las necesidades de inversión que se generan.

En cifras, de los 60 GW a nivel mundial que hoy se encuentran instalados en centros de datos, el grupo ACS, a través de todas sus filiales, ha levantado 9GW, casi una sexta parte, evidenciando el papel protagonista que la compañía fundada por Florentino Pérez juega ya en la industria tecnológica actual.

Incursiones en el negocio de los drones y la defensa

Sin embargo, la digitalización no es la única nueva faceta que ha adquirido ACS en los últimos años. Otras dos industrias, la demográfica y la de defensa, donde a nivel nacional Indra es protagonista, son hoy en día prioridad para la constructora. En la primera destaca la considerable inversión por parte de la compañía en vertipuertos, es decir, puntos de aterrizaje de drones, logística o ferrocarril, con obras en la estación de Chamartín o la ampliación de la Línea 11 del metro capitalino.

"Todo ello implica un reseteo de las infraestructuras. Y nosotros, como empresas de infraestructuras, tenemos que resetearnos también si queremos abordar el panorama que viene", ha asegurado, argumentado el cambio de ACS de una empresa de infraestructuras a una tecnológica.

Y en toda esta revolución, que no solo pasa por los planes de ACS, sino los de todas las empresas de una u otra forma, Santamaría asegura que España "tiene una posición privilegiada". Esta plataforma se debe, principalmente, al liderazgo en la expansión de fibra óptica, el auge de las renovables, los cables submarinos que conectan con Estados Unidos o la posición geográfica de nuestro país.

Además de las condiciones innatas que benefician a nuestro país, Santamaría ha destacado la calidad del capital humano español. "La capacidad de trabajo y el compromiso que tiene el talento español no lo tiene nadie, unido a la enorme lealtad que se le tiene a la empresa", ha puntualizado, aunque lamentando que en España "faltan ecosistemas que eviten que la gente formada se vaya fuera".