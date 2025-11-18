De la inversión de impacto a la inversión sistémica: cuando ni 2 trillones de dólares resuelven los grandes problemas del mundo

Que este es un congreso económico ligeramente diferente al resto se hace evidente desde el primer minuto. ¿En qué otro simposio se le da a los asistentes al registrarse un balón para que formen parte de la ‘performance’ inicial? La dirige la asociación Basket Beat, por cierto, que les hace votar la pelota al unísono para que sean la percusión de una canción. “Hacemos música en grupo y con pelotas de baloncesto para generar situaciones que podamos utilizar para confrontar y ampliar el punto de vista de las personas”, explicará uno de ellos sobre el escenario. De eso, en parte, va la conferencia que inauguran: de cómo ha quedado demostrado que “los retos sociales y medioambientales a los que nos enfrentamos no se pueden resolver con soluciones aisladas”.

Lo cuentan Maite Fibla, cofundadora y socia gestora de Ship2B Ventures, y Xavier Pont, presidente de la Fundación Ship2B. Se trata de una organización cuya ambición es impulsar la economía de impacto y acelerar los proyectos de emprendimiento que quieren formar parte de este modelo más basado en generar un cambio en la sociedad que en lucrarse. Esta fundación organiza anualmente un Impact Forum que sirva para hacer balance de la situación de su sector, un evento que lleva ya 12 ediciones y que este martes celebraba su acto central en Barcelona.

“En nuestra narrativa, entendemos que en los últimos 25 años ha habido una eclosión de la inversión de impacto”, han introducido Fibla y Pont, sirviendo dos datos que dan cuenta de ello: se llevan invertidos más de 2 trillones de dólares en el mundo y más de 3.000 millones de euros solo en España en ‘startups’ de este tipo. “La inversión de impacto está escalando, pero, la gran pregunta es si está realmente solucionando los retos y problemas”, han planteado los mismos. La forma que más interesante se les antoja para corregir esto es la inversión sistémica.

Algunos de los asistentes al Ship2B Impact Forum 2025 con balones para participar en la 'performance' inicial / Marc Asensio Clupes / EPC

¿Qué es la inversión sistémica?

Será Alison Fort, consejera delegada de Twist (una red de inversores sistémicos de Europa), quien tratará de explicar que inversión sistémica es asumir que una intervención única y aislada no cambia el sistema, es realmente interiorizar que todas las partes tienen que trabajar juntas: emprendedores, inversores, sociedad civil, administración pública…

La directora de innovación transformativa de la Generalitat de Catalunya, Tatiana Fernández, pondrá encima de la mesa casos como el abandono del mundo rural o los problemas de salud mental en los jóvenes. “Son desafíos que no se pueden afrontar en solitario, es importante reconocerlos y, el día que decidamos actuar, hacerlo de forma colectiva: tenemos que poner a todos los actores alrededor de la mesa y buscar esa actuación sistémica”, ha apuntado la misma, sentada junto al cofundador de la ‘startup’ Ooooby y a la directora del Systems Lab de la iniciativa australiana Regen Melbourne. En Catalunya, trata de actuar desde esta óptica el proyecto Agendas Compartidas.

Según el discurso de la catalana, lo más urgente es desarrollar las estructuras o mecanismos que permitan conseguir esa alineación entre actores, porque el resto ya está ahí: desafíos, emprendedores, inversores, voluntad de la administración pública…

Visión de los inversores

Le ha dado la razón el debate siguiente, uno que ha dado la voz a los inversores. “El cambio es la percepción que se tiene sobre el papel que desempeña el capital”, ha sentenciado el director de inversiones de capital del FEI, Uli Grabenwarter, casi de entrada. “El punto de partida no está en el capital”, ha afirmado el mismo, que coincide también en que es más un cambio de visión: que esto ya no va de hablar entre partes y llegar a un pacto, sino de verlo como que son todos una misma parte.

La sala principal del Ship2B Impact Forum 2025 / Marc Asensio Clupes / EPC

“Hay que enamorarse del problema y no centrarse solo en la solución”, ha recomendado la emprendedora e inversora Irene Arias. “Hay que evitar verse como un grupo de activistas que trabaja en una burbuja aislada del resto del mundo”, ha sugerido la consejera delegada de Cofides, Ángela Pérez.

Por su lado, la también inversora María Ángeles León, ha puesto un ejemplo práctico. Su fondo tiene en cartera un hotel rural cuya ambición es dinamizar una zona algo abandonada. Hay voluntad de los emprendedores, hay inversión del socio financiero, pero la parte complicada ha sido el capital humano: encontrar a trabajadores que quieren vivir en esa zona. “Ahí es donde me di cuenta de lo necesario que es el capital social, si queremos ver un cambio sistémico”, ha concluido, para cerrar la parte teórica de la jornada y dar paso a la práctica: una decena de grupos de 20 personas de distinto perfil trabajarán juntas para explorar formas de resolver grandes retos actuales como son la soledad no deseada, la crisis del precio de la vivienda o la dependencia a las pantallas de niños y adolescentes.