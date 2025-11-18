El gasto del turista de lujo en España crece un 5% y supera a la media de crecimiento mundial

España da un paso firme para consolidarse como uno de los grandes polos mundiales del turismo de alto impacto. La décima edición del Día Fortuny, celebrada este martes en Madrid, reveló datos y tendencias que apuntalan este crecimiento: el gasto tax free de los turistas extracomunitarios aumentó un 5% en 2025, superando ampliamente el 2,5% del promedio mundial y el 4% de Europa. Un indicador clave que confirma el dinamismo del turismo de compras de alta gama en nuestro país.

Según el informe presentado por Global Blue, el atractivo español no es coyuntural: entre 2019 y 2024, el crecimiento anual del tax free alcanzó el 12,1%, por encima de las tasas globales y europeas, e incluso de mercados tradicionalmente líderes como Francia o Italia.

Este impulso está estrechamente ligado al comportamiento del viajero de alto poder adquisitivo (HNWI y UHNWI), responsables ya del 41% del gasto total en lujo pese a representar apenas el 3,1% del total de compradores.

La experiencia, nueva brújula del lujo

Los expertos reunidos por Círculo Fortuny coinciden: el lujo ha entrado en una nueva etapa marcada por la autenticidad, el bienestar, las experiencias con propósito y la conexión emocional. España, recalcaron, posee una combinación excepcional de cultura, gastronomía, clima, seguridad y hospitalidad capaz de situarla en la primera línea internacional del turismo de alto impacto .

Desde Iberia se subrayó el papel decisivo de Madrid como gran hub global, punto de encuentro entre Europa y Latinoamérica. Otros ponentes, como Grupo Marugal o Virtuoso, insistieron en la importancia de preservar la autenticidad, impulsar la colaboración público-privada y reforzar el relato de país para competir en un mercado cada vez más homogéneo.

Generación Z: la otra palanca de crecimiento

La Generación Z, que ya supone el 12% del gasto mundial en lujo, emerge como protagonista del cambio. En España concentra el 20% del mercado, impulsando una demanda que exige personalización, coherencia físico-digital y sentido de comunidad .

España, coinciden los actores del sector, tiene una oportunidad única para pasar de ser un destino atractivo a convertirse en un referente global del turismo de lujo. La clave: consolidar un modelo basado en la excelencia, la calidad, el relato país y la diferenciación que buscan los viajeros que más aportan.