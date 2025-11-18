Enmanuele Armeli, fontanero autónomo en España desde hace 8 años: "Hoy he trabajado 12 horas y he facturado 2.540 euros con una única factura"

Según confirman los expertos, a día de hoy las profesiones técnicas se han convertido en la opción preferida para aquellos que buscan una inserción laboral temprana. La razón de ello es simple: una demanda cada vez mayor, frente a una oferta limitada. De esta forma, profesiones como las de fontanero suelen ser salidas laborales muy rentables.

Un ejemplo perfecto de ello es Emmanuele Armeli, un fontanero autónomo que lleva trabajando en España desde el año 2017. Este hombre ha sabido sacarle rentabilidad a su trabajo, ganándose una extensa lista de clientes fieles: “Hoy he trabajado 12 horas y he facturado 2.540 euros con una única factura”.

Cuánto gana un fontanero autónomo en España

El centro de formación profesional Albali se ha encargado de analizar el escenario laboral de los fontaneros, en este caso los autónomos. En este sentido, la empresa española confirma que las cifras de salarios en fontaneros autónomos suelen depender de dos puntos clave: la ubicación geográfica y la experiencia del profesional.

En el caso de la primera, la localización es algo fundamental, ya que trabajando en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, te aseguras una mayor demanda de trabajo y la posibilidad de cobrar tarifas de reparación más altas. Y en cuanto al segundo, es evidente que si tienes una considerable experiencia en el sector, más fácil será conseguir una buena agenda de clientes recurrentes.

A nivel general, podemos afirmar que un fontanero que trabaja como autónomo, podría ganar entre 25.000 y 40.000 euros brutos al año. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los criterios mencionados anteriormente pueden llegar a aumentar estas cifras salariales, en todo caso de que estemos hablando de un profesional altamente formado y demandado.

Perspectivas de empleo en las profesiones técnicas

El gobierno de la Comunidad de Madrid se habría encargado de recopilar los datos obtenidos por el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, en este caso, en lo que respecta a la perspectiva de empleo de la ocupación.

Con ello, las proyecciones de empleo en España para "trabajadores de la construcción y afines, excluidos los electricistas" crecerían en un 1%. Este porcentaje se situaría por encima de la media europea, la cual sería de aproximadamente un 0,6%.

Las principales pérdidas de empleo se concentrarían en oficios de baja cualificación, al contrario que en los trabajos de media y alta cualificación, donde se observa una tendencia de crecimiento.

Además, se estima que los sectores de empleo con mayor empleabilidad serían las actividades inmobiliarias y la construcción. En contraste, destacan los datos tan bajos de otros grupos como la fabricación, o empleo de maquinarias y equipos.