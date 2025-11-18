EM&E, Tecnove y la ucraniana Practika se alían para desarrollar vehículos blindados avanzados

La compañía industrial madrileña Escribano (EM&E Group) ha firmado este martes un memorando de entendimiento (MoU) con la empresa manchega Tecnove, dedicada a la fabricación, transformación y mantenimiento de carrozados y vehículos especiales, y con el fabricante ucraniano de vehículos militares blindados Practika. El objetivo es desarrollar soluciones móviles avanzadas dirigidas a los ámbitos de defensa, seguridad y protección civil.

El acuerdo ha sido suscrito por los presidentes de las tres compañías —Javier Escribano (EM&E Group), Eusebio Ramírez (Tecnove) y Oleg Vysotska (Practika)— en un acto que ha contado con la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. La compañía madrileña ya tuvo un encuentro en la Feria Internacional defensa y seguridad (Feindef) celebrada en mayo con Practika.

Esta alianza estratégica busca sumar las capacidades tecnológicas, industriales y de integración de las tres empresas para desarrollar soluciones de última generación, completas y polivalentes. Entre ellas figuran vehículos blindados militares de apoyo de fuego, plataformas especializadas (como ambulancias o vehículos de guerra electrónica), vehículos de transporte no militares para equipos de desminado y otras fórmulas de cooperación industrial en materia de defensa que contribuyan a reforzar tanto la industria española como la ucraniana.

En el marco de la visita oficial a España del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, EM&E Group aportará su tecnología más avanzada en estaciones remotas de armas para dotar a los vehículos blindados de Practika, mientras que Tecnove pondrá a disposición su experiencia en integración y transformación de vehículos especiales.

Este memorando de entendimiento refleja el compromiso de las tres compañías con el fortalecimiento de la cooperación industrial entre España y Ucrania en el sector de la defensa, en consonancia con los esfuerzos europeos por reforzar la autonomía estratégica. La colaboración entre empresas de ambos países se presenta como una apuesta común por una defensa europea más robusta, coordinada y preparada para afrontar escenarios complejos.