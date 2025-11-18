La Generalitat inicia la reforma de la escuela pública donde formará a sus futuros directivos

La Generalitat de Catalunya ha activado la reforma de la Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), uno de los pilares de la modernización de la Administración que impulsa Salvador Illa y que servirá, entre otros, para formar a los nuevos directivos públicos. El Consell Executiu ha aprobado este martes la memoria preliminar del anteproyecto de ley para reestructurar este organismo, que fue fundado hace más de 100 años durante la Mancomunitat de Enric Prat de la Riba y que ahora jugará un rol relevante dentro de los futuros procesos de selección de personal y de formación de directores generales y subdirectores de los departamentos. La idea del Govern es tener ultimado el proyecto normativo para verano de 2026 y poder ya remitirlo al Parlament, donde deberá reunir las mayorías necesarias para entrar en vigor.

El Govern presentó el pasado 4 de noviembre las líneas maestras de su reforma de la Administración, sustentadas estas en las 50 propuestas que le habían hecho llegar los expertos de su consejo asesor, que lleva meses trabajando codo a codo con los distintos departamentos para perfilar como puede mejorarse la eficiencia y simplicidad de la Generalitat. Y una de sus recomendaciones es reformar la EAPC para que gane peso en los procesos de selección y filtrar mejor a los empleados públicos para atender las necesidades de los distintos equipos.

Representantes del Govern y del Parlament con los expertos que han planteado las 50 propuestas. / Jordi Cotrina

"El objetivo de la norma es remodelar este organismo clave en el sistema institucional catalán que tiene que acompañar la transformación de las administraciones públicas catalanas para hacerlas más eficientes y preparadas para prestar un mejor servicio a la ciudadanía", ha manifestado el Govern en su comunicado posterior al cónclave de consellers.

La EAPC tendrá un peso relevante en los futuros procesos de selección de personal. Este organismo actuará como filtro finalista en las nuevas oposiciones, ya que los aspirantes a funcionarios de la Generalitat deberán superar un curso que les harán desde la EAPC. En ese sentido, este centro -ubicado en el número 20 de la calle Girona de Barcelona- servirá también para mejorar el sistema de homologación y acreditación de competencias profesionales del personal público.

Nuevos directivos públicos

La reforma de la EAPC empieza ahora andar, si bien todavía deberá superar varios trámites, entrar en el Parlament y reunir las mayorías necesarias para entrar en vigor. La previsión que manejan desde función pública es tener todo el diseño de la norma listo para verano de 2026, lo que incluirá también negocaiciones con los sindicatos mayoritarios en la función pública y la revisión del texto por órganos consultivos como el CTESC. A partir de ahí se remitirá a la cámara catalana.

No es la única norma que está en borrador y que el Govern irá activando. El Ejecutivo también tiene pendiente la reforma de las direcciones públicas profesionales, un rediseño del organigrama y los métodos de reclutamiento de figuras como los directores generales -un cargo que ahora se escoge a dedo por el gobierno de turno-. Precisamente, la EAPC está llamada a jugar un rol relevante en la selección y formación de esos nuevos directivos, que ahora llega la mayoría con carnet de partido y que el actual Ejecutivo quiere, en parte, profesionalizar y reforzar su conocimiento previo del mercado privado.