Adiós definitivo a Hitecsa: la marca catalana desaparecerá para siempre en 2026 bajo el paraguas de BAXI

El proceso de integración que comenzó hace cuatro años culminará con la desaparición definitiva de su marca. A partir de 2026. Hitecsa dejará de ser, para siempre, Hitecsa. En su lugar, todas las soluciones de climatización que hoy comercializa pasarán a formar parte de BAXI, uno de los principales fabricantes de sistemas de calefacción, refrigeración y energía solar en España. El movimiento cerrará la compra de Hitecsa (la marca más conocida de la catalana Hiplus) por parte de BAXI, (antigua Roca Calefacción). El objetivo, asegura desde la empresa, no es otro que el de reforzar su estrategia en el mercado de la climatización profesional.

Porque aunque la compañía ya era un referente en España antes de adquirir Hitecsa en 2021, con esta operación gana una oferta ampliada y capaz de cubrir desde instalaciones domésticas de aerotermia hasta grandes proyectos en aeropuertos, hospitales, hoteles o superficies comerciales. Todo ello en un contexto en el que la demanda de soluciones de aerotermia —tanto aire-agua como aire-aire— seguirá acelerándose: diversos estudios apuntan a que se multiplicará por seis de aquí a 2034.

Por qué desaparece la marca Hitecsa

La compra de Hitecsa en 2021 respondía precisamente a ese escenario de expansión. La firma catalana aportó a BAXI no solo una de las gamas más completas en climatización industrial, sino también la planta de producción de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), que BAXI ha decidido mantener como centro estratégico dentro de su plan de crecimiento.

“Hemos vivido un proceso de integración muy sólido que hoy culmina con una única marca y un objetivo común”, explica Joan Blanch, Managing Director de BDR Thermea Iberia. El directivo subraya que el sector vive un crecimiento rápido impulsado por dos factores: la urgencia de descarbonizar los edificios y la necesidad de reducir los costes energéticos.

Contar con una gama unificada y más amplia, afirma Blanch, permite ofrecer “todo el abanico de tecnologías que pueden ayudar a afrontar este reto”, desde sistemas de aerotermia hasta soluciones avanzadas para grandes instalaciones.

Una compañía con fuerte presencia industrial en la península

El adiós de Hitecsa cierra una nueva etapa y consolida la concentración en el sector de la climaticación profesional. La historia se remonta al año 2005, cuando Roca Corporación Empresarial vendió a la multinacional inglesa Baxi su filial Roca Calefacción, dedicada a la fabricación de radiadores y calderas, por un importe de 200 millones de euros.

En 2009, Baxi Group y De Dietrich Remeha Group, con sede central en Alsacia (Francia) se fusionaron para crear una nueva empresa que incluirá las actividades de ambos grupos. La empresa resultante es la que hoy se conoce como BDR Thermea, cuya sede central está en Apeldoorn, Países Bajos. A nivel global, el grupo holandés opera en más de 100 países y emplea a más de 6.000 trabajadores. Y en la península ibérica, bajo el paraguas de BAXI, emplea a 1.300 profesionales y factura unos 220 millones de euros, incluyendo su red de servicio técnico oficial. La empresa fabrica equipos solares en Castellbisbal (Barcelona) y opera desde sedes corporativas en Madrid, Barcelona y Lisboa, además de contar con centros logísticos y de formación en ambos países.

En España, la compañía es el mayor exportador de paneles solares y ofrece calderas de condensación, bombas de calor, sistemas de aire acondicionado y otras soluciones dirigidas tanto al ámbito residencial como al terciario.