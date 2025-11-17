El suroeste español pide paso

Extremadura, aún a la cola de renta en España, quiere basar su desarrollo en la tecnología puntera, contando con la producción de energía como principal herramienta. Se trata de un auténtico cambio de paradigma puesto que la electricidad generada desde el conjunto de instalaciones -hidráulicas, solares, nuclear y, en menor medida, la fotovoltaica- supone el 12% del total de energía que se consume anualmente en España. Pero hoy por hoy, solo la quinta parte de esa producción tiene impacto directo en empresas radicadas en la región. Las grandes tecnológicas necesitan agua y fuentes de energía cercanas. El norte de Cáceres, por su cercanía a Madrid, se está convirtiendo en una ubicación clave.

Litio y centros de datos

Allí se esperaba la implantación de una gigafactoría de baterías de litio para automóvil de la multinacional AESC, con una inversión de más de mil millones de euros, 300 millones de ellos procedentes de ayudas públicas del Perte para la creación de 900 empleos y hasta 3.000 en pleno. Pero de momento solo se ha materializado la compra de una tercera parte del terreno previsto inicialmente y se está a la espera de que los promotores de capital, con matriz japonesa y accionistas chinos impulsen un nuevo proyecto, menos dependiente de forma directa del automóvil eléctrico pero que permita mantener la ayuda del Perte.

La disponibilidad de fuentes de energías cercanas y de agua ha disparado también el interés de los inversores para la instalación de centros de datos. Dos de ellos han sido calificados de estratégicos por el Gobierno autonómico: se trata de los campus anunciados en Navalmoral de la Mata (Cáceres) y en Valdecaballeros (Badajoz) por Merlin Properties y Edged Energy, con una inversión estimada de 20.000 millones de euros y la creación de 4.000 puestos de trabajo entre ambos. El más adelantada es la que construye Nostrum Group en Badajoz, con un capital de más de 2.000 millones y más de 2.000 empleos previstos.

Una realidad palpable es la fábrica de diamantes sintéticos en Trujillo,a la que su propietaria, Diamond Foundry Europe SL, destina 675 millones. Hay un centenar de personas ya trabajando en la primera fase de la fábrica. En Mérida también avanzan las obras de una planta de cátodos para baterías de litio-ferrofosfato de la firma china Hunan Yuneng Technology, que tiene previsto dedicar 800 millones a la factoría, donde se prevé la creación de unos 500 puestos de trabajo.

Tierras raras y Almaraz

El subsuelo extremeño alberga gran parte de las reservas europeas de materiales críticos, sobre todo litio. De los siete yacimientos considerados estratégicos por la UE, tres se encuentran en la región. Uno de ellos, el de la mina Aguablanca (Monesterio, Badajoz),, es el que está más adelantado para la explotación de níquel y wolframio. El éxito de la revolución tecnológica necesita, sin embargo, unas redes eléctricas con capacidad suficiente, ya que las actuales están ya saturadas. El Gobierno central anunció recientemente su ampliación hacia 2030. Por otro lado, se sigue negociando la ampliación de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), que según los planes debía cesar en su actividad de forma definitiva en 2028.

Comunicaciones

En cuanto a infraestructuras, el AVE Madrid-Lisboa es la gran reivindicación. Los tramos más retrasados se encuentran en Castilla-La Mancha y en Portugal. Incluido dentro de la Red Básica Europea, el corredor permitiría la conexión de la Raya hacia el Mediterráneo y hacia Madrid, así como servir de puerta a todo el continente para Portugal con Extremadura como gran nodo.

Principales proyectos relacionados con la energía en Córdoba

Fábrica de cobre verde de Cunext

Grupo Cunext, dedicado a la transformación del cobre y con más de 100 años de trabajo en Córdoba, tiene entre sus planes de expansión la construcción de una fábrica de cobre verde. Lo que quiere la empresa es fabricar cátodos de cobre mediante electrólisis partiendo de cobre secundario, lo que supondrá valorizar el mineral. Se conseguirá, según los impulsores, el alambrón de cobre «con menor huella de carbono del mercado», evitándose, además, la extracción minera de este material y disminuyendo el consumo de recursos materiales.

Para su puesta en marcha, Cunext prevé invertir 130 millones y calcula que generará 180 puestos de trabajo. La fábrica se levanta en una parcela de más de 300.000 metros cuadrados en la carretera de Granada, a unos cuatro kilómetros de las instalaciones principales de la empresa. El objetivo es que la factoría empiece a funcionar en 2026.

Transformación de Puente Nuevo

La central térmica de Puente Nuevo, en Espiel, cerró en 2020 dentro del proceso de descarbonización en España. Para la planta y sus aledaños hay varios proyectos en marcha, como la iniciativa que ha activado EDP para convertir la central en un hub de generación renovable en el que prevé invertir 400 millones y que, una vez esté en marcha, generará más de un millar de empleos. La multinacional ENCE también tiene intención de construir una planta de biomasa que utilizará subproductos agrícolas y que generará 35 empleos estables, además de 500 durante su construcción.

Mientras, sigue pendiente la resolución definitiva del concurso del Nudo de Transición Justa Lancha 220 kW del Valle del Guadiato, que prevé adjudicar 409 megavatios de capacidad de acceso a la red eléctrica a tres empresas de energías renovables y almacenamiento seleccionadas por plantear los proyectos con mejor impacto en cuanto creación de empleo y beneficios locales.

Sadeco 5.0

El Ayuntamiento de Córdoba lleva varios años trabajando en el desarrollo de Sadeco 5.0, de la empresa municipal de saneamientos. El objetivo principal de esta iniciativa, compuesta de varios proyectos, es el de modernizar el sistema de gestión de residuos urbanos y convertir la infraestructura de la empresa en un polo verde. Las inversiones están cifradas entre 150 y 200 millones. Asimismo, Sadeco 5.0 también trabaja ya para levantar en su centro medioambiental una planta de pirólisis y un gran parque fotovoltaico.

Render Gasinera del proyecto previsto en el complejo medioambiental de Sadeco / Activos

Los planes de Magtel

La empresa cordobesa Magtel tiene en marcha varios proyectos relacionados con el hidrógeno verde, uno de ellos, en Puente Nuevo. El grupo quiere poner en marcha la primera central hidroeléctrica reversible y que entre en funcionamiento en 2032. La inversión prevista es de entre 400 y 500 millones con la previsión de crear 400 empleos en su fase de construcción. Además, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, adjudicó a Magtel el proyecto Ad-Grhid, que tiene como objetivo principal desarrollar nuevos productos de la cadena de valor del hidrógeno.

Parque solar en Cabra

En el municipio de Cabra está previsto, no sin una cierta polémica, que la empresa Viridi (dedicada al desarrollo y el suministro de instalaciones dedicadas a la generación y el almacenamiento de energías renovables) construya uno de los parques solares más grandes de Andalucía. El inicio del proyecto está marcado para el primer trimestre de 2027 y tendrá capacidad para generar 102 megavatios.