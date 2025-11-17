Quique Escrivá, inversor inmobiliario: "Así es como puedes conseguir una rentabilidad infinita con una hipoteca y sin poner dinero"

Hoy en día parece que firmar una hipoteca se ha convertido en un objetivo imposible, sobre para los que pretenden acceder a la vivienda por primera vez. Sin embargo, siempre hay quienes deciden dar el paso de firmar una hipoteca, confiando en sus capacidades financieras.

El problema es que no todos saben cómo sacar la mayor rentabilidad posible de una hipoteca, por lo que a veces una persona puede acabar contrayendo más deudas que beneficios. Es por ello que el inversor inmobiliario, Quique Escrivá, se ha encargado de contarnos la forma adecuada para obtener una rentabilidad a largo plazo.

Según explica Escrivá, el método es simple: "usar una vivienda libre de cargas como doble garantía, para poder comprar más inmuebles sin poner dinero de tu bolsillo". En este sentido debemos aclarar que, en lo que se refiere a vivienda libre de cargas, aquí también se incluiría el inmueble comprado mediante un préstamo personal.

Cómo funciona este método

Lo primero que debes hacer sería tasar la vivienda, para posteriormente hipotecarla junto a una o dos viviendas más que tú quieras comprar. De esta forma, en una sola hipoteca figurarían tres inmuebles distintos. Siguiendo este método, y al estar aportando una doble garantía, tu banco te concedería el 100% del dinero, más gastos.

La razón de este apoyo por parte de la entidad bancaria sería que, al estar aportando esta doble garantía, el riesgo para el banco es mucho menor. A su vez, las entidades que suelen llevar a cabo estas operaciones monetarias serían las propias cajas de ahorro.

El alquiler de las nuevas viviendas compradas superaría en gran parte la cuota de esa hipoteca, por lo que prácticamente te saldría a coste cero. Por ello, desde el primer mes estarías generando ingresos suficientes. El resultado de todo ello sería la firma de una hipoteca, donde figuran tres activos en vez de uno. En resumen, tanto tu patrimonio como ingresos subirían, frente a una bajada del riesgo aparente.

Los riesgos a la hora de comprar una vivienda para alquilar

Entidades financieras expertas como BBVA nos hablan de los inconvenientes que pueden surgir a la hora de invertir en una vivienda, con la intención de recuperar el dinero a través del alquiler. En este sentido, según estimaciones del Banco de España, la rentabilidad bruta media del alquiler se sitúa en el 3,3% anual. Si a todo ello se le suma la revalorización de la vivienda, esta rentabilidad podría ascender hasta el 11%.

A su vez, los inconvenientes que pueden surgir cuando quieres comprar una casa pueden ser diversos, pero hay algunos que suelen repetirse:

Al tratarse de un activo no líquido , no podrás disponer inmediatamente del dinero que has invertido

, no podrás disponer inmediatamente del dinero que has invertido En función de la zona, los tiempos requeridos para vender el inmueble serán diferentes.

el inmueble serán diferentes. Puede surgir el riesgo de que tu vivienda se quede vacía , y no puedas sacar rendimiento de ella.

, y no puedas sacar rendimiento de ella. En caso de que la vivienda se oferte en una plataforma digital dedicada a la oferta de alojamientos turísticos o a particulares, hay que tener en cuenta las reinversiones que exige este tipo de alquiler.

Una vez que hayamos reflexionado acerca de los riesgos, lo más importante será fijarnos en algunos puntos clave para invertir en esta vivienda. Lo primero será buscar un inmueble que requiera la mínima reforma, preferiblemente situado en una zona en auge, y que a su vez posea zonas comunes para aumentar el valor de la vivienda.

Por último, la opción más aconsejable sería poder alquilar la casa por habitaciones, ya que a pesar del gasto inicial, la rentabilidad a largo plazo sería mayor. De esta forma, el comprador de vivienda podrá operar sin tanto riesgo de perder el dinero invertido.