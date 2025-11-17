Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Continúa su crecimiento

Pérez-Llorca apuesta por Barcelona y ficha a Silvia Mañá y Bojan Radovanovic como socios

Fortalece las áreas de Urbanismo y Corporativo

Los nuevos socios de Peréz-Llorca en Barcelona Bojan Radovanovic y Silvia Mañá.

Los nuevos socios de Peréz-Llorca en Barcelona Bojan Radovanovic y Silvia Mañá.

Pablo Gallén

Pablo Gallén

Madrid
Pérez-Llorca potencia su oficina de Barcelona con la incorporación de Silvia Mañá y Bojan Radovanovic como nuevos socios, un movimiento con el que el despacho refuerza las áreas de Urbanismo y Corporativo, impulsa el crecimiento de ambas prácticas en la ciudad y avanza en su plan de desarrollo estratégico en el mercado catalán.

Silvia Mañá está especializada en Derecho Urbanístico y Derecho Público y acumula más de dos décadas de experiencia asesorando a compañías nacionales e internacionales en planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Su labor se centra en el acompañamiento integral de operaciones y proyectos urbanísticos complejos, vinculados al desarrollo de suelos, edificios existentes y actividades, prestando apoyo en todas las fases del proceso de implementación. Además, ha asesorado de forma continuada en procedimientos administrativos y en la relación con entidades públicas y privadas, y ha asumido la dirección letrada en recursos contencioso-administrativos. En el ámbito académico, es profesora en Esade y en el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE).

Bojan Radovanovic cuenta con más de diecisiete años de trayectoria en derecho mercantil. Está especializado en operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) y centra su práctica en el asesoramiento a grupos industriales, fondos de inversión (private equity) y entidades financieras en procesos de compraventa de empresas y activos, operaciones transnacionales, derecho societario y gobierno corporativo. También ha intervenido en numerosas operaciones de financiación de deuda y ejerce como secretario no consejero en sociedades de distintos sectores industriales. Actualmente es profesor asociado de Derecho Mercantil en la Universitat Pompeu Fabra y colabora en diversas iniciativas vinculadas a su especialidad con IESE Business School.

Con la llegada de estos dos nuevos socios, Pérez-Llorca da un nuevo impulso a su estrategia de crecimiento y consolida su presencia en Barcelona, reforzando las prácticas de Corporate y Urbanismo para ofrecer un asesoramiento integral desde esta oficina. “La experiencia y el liderazgo de Silvia y Bojan refuerzan nuestro proyecto en Barcelona, aportan un valor diferencial a los clientes y consolidan un equipo sólido y multidisciplinar”, señala Gerard Serra, socio responsable de la oficina.

Por su parte, Alberto Ibort, socio de Urbanismo y Medio Ambiente, subraya que la incorporación de Mañá, “con su excelsa trayectoria, es un paso más para continuar liderando el asesoramiento urbanístico a nivel nacional y, en particular, una apuesta clara por el mercado catalán”, y destaca que su incorporación contribuirá a responder a la elevada demanda de proyectos industriales, residenciales y del sector living que plantean los clientes.

