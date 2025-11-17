Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Es importante construir marcas que generen un impacto positivo"

Vicky Foods apuesta por una alimentación que combina salud, sabor y sostenibilidad, además de por una forma de hacer empresa que incluya a consumidores, empleados, proveedores y comunidades

Alberto Zamora

Con motivo del segundo congreso de Retail & Consumo celebrado en Madrid, el CEO de Vicky Foods, Rafael Juan, ofrece su visión sobre el sector y las circunstancias de la empresa.

El sector del retail y el consumo está en plena transformación. ¿Cuáles son los principales retos y oportunidades que afronta hoy una compañía como Vicky Foods?

Actualmente, el sector vive una profunda transformación marcada por la digitalización, la sostenibilidad y el cambio en los hábitos de consumo. En ese sentido, para Vicky Foods los principales retos son adaptarse con agilidad a un consumidor que exige personalización, transparencia y compromiso social, además de cumplir nuevas normativas medioambientales e integrar tecnologías que optimicen la cadena de valor. Este contexto también ofrece oportunidades: conectar directamente con el consumidor e innovar en productos más saludables y sostenibles.

Vicky Foods ha pasado de ser una empresa familiar a un grupo internacional. ¿Qué papel juegan la innovación y la diversificación en ese crecimiento?

La innovación ha sido un pilar clave en nuestro crecimiento. La diversificación en productos y mercados nos ha permitido evolucionar de empresa familiar a grupo internacional presente en más de 50 países. Hemos ampliado el portfolio con marcas que responden a distintos perfiles, como Be Plus en el ámbito saludable o Hermanos Juan en el segmento tradicional. La innovación abarca productos, procesos y formas de trabajo, lo que nos ha hecho más resilientes ante los cambios.

En el congreso se ha hablado mucho de nuevos hábitos de consumo y del papel de la alimentación saludable. ¿Cómo responde Vicky Foods a esta tendencia desde sus distintas marcas?

Sabemos que la alimentación saludable es hoy una exigencia del consumidor. Por ello, en Vicky Foods la asumimos como responsabilidad y oportunidad, reformulando productos para mejorar su perfil nutricional desde nuestras marcas Dulcesol, Be Plus y Hermanos Juan. Ofrecemos opciones sin azúcares añadidos, ricas en fibra, ecológicas y funcionales, sin renunciar al sabor. Además, invertimos en I+D y en investigación a través de la Fundación Vicky Foods, con su premio anual en nutrición y salud.

Uno de los temas centrales del evento fue la sostenibilidad. ¿Cómo está abordando Vicky Foods la reducción de su huella ambiental y la búsqueda de un modelo más sostenible?

La sostenibilidad es un pilar estratégico, por lo que trabajamos para reducir nuestra huella ambiental mediante eficiencia energética, uso de energías renovables y rediseño de envases sostenibles. Optimizamos la logística, gestionamos residuos de forma responsable y colaboramos con proveedores alineados con nuestros valores. Para nosotros, la sostenibilidad es una forma de hacer empresa.

El consumidor actual exige transparencia y cercanía. ¿Cómo se trabaja esa conexión con el cliente en una empresa que combina tradición y expansión global?

Sabemos que el consumidor actual valora la autenticidad y la conexión emocional. En ese contexto, en Vicky Foods mantenemos nuestras raíces familiares y fomentamos la coherencia entre lo que somos y lo que comunicamos. A través de canales digitales escuchamos activamente al consumidor, fomentamos la transparencia en el etiquetado y en los procesos y políticas de sostenibilidad, convencidos de que la confianza se construye con hechos.

La digitalización del retail está cambiando la forma de comprar y vender. ¿Qué avances tecnológicos o estrategias omnicanal está implementando Vicky Foods?

La digitalización está transformando el retail y aprovechamos esta evolución para mejorar la experiencia del cliente con soluciones tecnológicas. Hemos desarrollado plataformas online, herramientas de análisis de datos y sistemas de automatización que optimizan producción y logística. Nuestra estrategia omnicanal integra los puntos de contacto físicos y digitales, explorando además la inteligencia artificial y el IoT para reforzar la trazabilidad y la eficiencia.

En un entorno económico incierto, ¿cómo se equilibra la necesidad de crecer y ser competitivos con el compromiso con las personas y las comunidades locales?

En un contexto económico incierto, buscamos equilibrar el crecimiento y la responsabilidad social. El éxito empresarial debe generar impacto positivo en las personas y comunidades donde operamos. Invertimos en formación, empleo de calidad y proyectos sociales que promueven la inclusión. Apostamos por el bienestar laboral, igualdad de oportunidades y colaboración con entidades sociales. Crecer de forma sostenible es poner a las personas en el centro.

Mirando hacia el futuro, ¿qué papel jugarán la innovación alimentaria y las nuevas categorías de producto en la evolución del grupo?

La innovación alimentaria es clave para nuestro futuro. En ese sentido, exploramos nuevas categorías que respondan a estilos de vida más dinámicos y saludables: snacks funcionales, productos ecológicos y soluciones adaptadas a la nutrición deportiva o infantil. Innovar en producto, formato y experiencia de consumo será determinante. Colaboramos con centros tecnológicos y universidades para anticiparnos a las tendencias y ofrecer soluciones relevantes.

¿Qué reflexiones saca del congreso?

El Congreso ha sido una oportunidad para compartir ideas y reflexionar sobre los desafíos comunes del sector. Y es que el futuro del retail pasa por la colaboración, la innovación y el compromiso con el consumidor para construir un modelo más consciente, digital y sostenible. Se ha puesto en valor la importancia de marcas con propósito, que generen impacto positivo y contribuyan a transformar el modelo de consumo hacia uno más humano.

¿Cuál sería la visión de Vicky Foods para los próximos años?

Nuestra visión se resume en nuestro propósito: innovar para alimentar un mundo mejor. Queremos seguir creciendo como grupo internacional sin perder nuestra esencia. Apostamos por una alimentación que combine sabor, salud y sostenibilidad, y por una forma de hacer empresa que genere valor para consumidores, empleados, proveedores y comunidades. El mensaje es claro: innovar, cuidar y construir juntos un modelo de alimentación más consciente y equilibrado, con un crecimiento responsable basado en la innovación, la cercanía y el compromiso con el entorno.

