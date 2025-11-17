Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Empresas

Idilia, la fabricante de ColaCao y Nocilla, adquiere la empresa británica de batidos Shaken Udder

La compañía inglesa, cuyos productos han supuesto una disrupción en el mercado de ese país, prevé alcanzar este 2025 una facturación de 40 millones de euros

Idilia Foods, el fabricante de Cola Cao y Nocilla, factura un 7,4% más, hasta los 204 millones en 2024

Batidos producidos por la británica Shaken Udder.

Batidos producidos por la británica Shaken Udder. / Idilia Foods

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La empresa familiar de alimentación Idilia Foods, fabricante de marcas como ColaCao y Nocilla, ha adquirido Shaken Udder, empresa británica dedicada a la elaboración de batidos 'premium'. Nacida en 2004, Shaken Udder es la marca líder en su segmento en Reino Unido, por su receta, su posicionamiento de marca y su visión estratégica, que ha supuesto una disrupción en el mercado de batidos británico. Su sede se encuentra en Tiptree (Essex), cerca de la granja desde la cual Jodie y Andrew Howie, sus fundadores, elaboraron su primer batido. Shaken Udder cuenta con un portafolio de 20 referencias y se prevé que alcance una facturación de 40 millones de euros en 2025.

La compañía británica funcionará como una unidad de negocio independiente y conservará al 100% de su equipo actual, quien mantendrá una estrecha colaboración con Idilia. Con esta adquisición, la firma española continúa impulsando el desarrollo de la categoría de batidos, tras la compra del 50% de Cacaolat en junio de 2024. Idilia -que el año pasado facturó 204 millones de euros y empleó a 335 personas- potencia asimismo el peso de su negocio internacional, que prevé que alcance aproximadamente el 20% de su facturación total en 2026.

Noticias relacionadas y más

"Shaken Udder tiene un encaje óptimo en el planteamiento estratégico de Idilia y nos ayuda a llevar mucho más lejos nuestro propósito corporativo: crear esos pequeños grandes momentos de placer y emociones positivas que contribuyen al bienestar emocional de las personas. En una categoría, los batidos, en la que podemos aportar valor y de la mano de una marca querida, pionera y única. Estamos muy satisfechos con su incorporación al ecosistema de Idilia y esperamos seguir haciéndola crecer”, ha declarado Xavi Pons, CEO de Idilia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
  2. Profunda alarma': La Comisión Europea indigna a eurodiputados y sociedad civil con una desregulación digital para satisfacer a los gigantes de la inteligencia artificial
  3. Michael Saylor (MicroStrategy): 'El próximo mercado de billones de dólares será el del crédito digital basado en Bitcoin
  4. Unos 55.000 hogares de L'Hospitalet de Llobregat empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
  5. Javier Solís, experto inmobiliario: 'Si has vendido tu casa en 350.000 euros y has tenido una ganancia en la venta, te puede tocar pagar 55.000 euros en impuestos
  6. María Cristina Clemente Buendía, notaria, sobre la nueva deducción del IRPF por compra de vivienda: 'Buen rapapolvo a Hacienda
  7. Más de 9.000 trabajadores del Sabadell acuden a la fiesta del banco para celebrar el fracaso de la OPA del BBVA
  8. El delito oculto que puede inhabilitar al fiscal general si no hay prueba para condenarle por filtrar datos de González Amador

Francesc Alemany: "Si no nos adelantamos, la red eléctrica podría saturarse en los próximos años"

Francesc Alemany: "Si no nos adelantamos, la red eléctrica podría saturarse en los próximos años"

Francisco Franco: los últimos días antes de su muerte el 20-N, en directo

Francisco Franco: los últimos días antes de su muerte el 20-N, en directo

El Reino Unido confiscará bienes a los solicitantes de asilo para financiar su estancia en alojamientos temporales

El Reino Unido confiscará bienes a los solicitantes de asilo para financiar su estancia en alojamientos temporales

El Museo del Louvre cierra una de sus galerías más emblemáticas por "fragilidad del edificio"

El Museo del Louvre cierra una de sus galerías más emblemáticas por "fragilidad del edificio"

El Gobierno activa el proceso técnico para ampliar la vida central nuclear de Almaraz

El Gobierno activa el proceso técnico para ampliar la vida central nuclear de Almaraz

¿Qué debe tener el kit de autoprotección recomendado por el Govern?

¿Qué debe tener el kit de autoprotección recomendado por el Govern?

¿Qué implican los nuevos objetivos de déficit autonómico propuestos por el Gobierno?

¿Qué implican los nuevos objetivos de déficit autonómico propuestos por el Gobierno?

Vídeo | Así ha sido el discurso de Mazón en el Congreso: "Nadie sabía que la gente se estaba ahogando"

Vídeo | Así ha sido el discurso de Mazón en el Congreso: "Nadie sabía que la gente se estaba ahogando"