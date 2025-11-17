El Grupo Renault nombra a Josep María Recasens director de estrategia, producto y gestión de programas

El Grupo Renault acaba de nombrar al español Josep María Recasens como nuevo director de estrategia, producto y programas de gestión. El directivo actualmente ocupa la posición de vicepresidente de estrategia del grupo, es CEO de Ampere (la compañía madre de electrificación de Renault), presidente de Renault España y, ya puestos, presidente de la patronal del sector, Anfac. Con este nuevo puesto, Recasens refuerza su posición en la dirección de la compañía francesa, el Leadership Team.

El nuevo cargo supone un reconocimiento por parte de la nueva cúpula, encabezada por François Provost, para contribuir ala simplificación de la organización, con el objectivo de ganar en agilidad y velocidad en los proyectos. Josep Maria Recasens tendrá la responsabilidad de definir la estrategia que permitirá al Grupo continuar la dinámica ascendende del grupo, y será el encargado de pilotar las decisiones sobre los productos para los próximos años y coordinando su aplicación para garantizar el éxito de las futuras gamas de vehículos.

El directivo español se mostró muy satisfecho por esta nueva labor, que deberá compaginar con todas sus funciones en la compañía. Será más trabajo por el mismo sueldo, pero eso no le importa. “Sin duda, será más trabajo, pero con una enorme ilusión", admite Recasens.

"Estoy muy contento de aceptar este nuevo reto y agradecido por la confianza que el Grupo me otorga. Mi prioridad será extender a toda la empresa algunos de los principios que han hecho de Ampere un éxito: una fuerte focalización en el producto, una gestión disciplinada de los programas y una visión holística de las inversiones. Con el apoyo del Leadership Team, vamos a adaptar, acelerar y desplegar estos fundamentos para consolidar y ampliar el impulso del producto recuperado, e inscribir esta dinámica de manera duradera en el corazón de la estrategia de Renault Group”, afirma el también presidente de Anfac.

Por su parte, François Provost, CEO del Grupo Renault, es consciente de la valía de Recasens. “Desde mi llegada, me he esforzado por crear una organización más simple, más eficaz y más rápida para adaptarnos a los desafíos actuales. Unificar la estrategia, que fija el rumbo, con la entidad Producto y Planificación, que orienta las decisiones sobre productos y programas, es una palanca esencial para lograrlo, es decir, para ganar en coherencia y agilidad. Josep Maria se encargará de este perímetro y tomará el relevo de Guido Haak, a quien agradezco sinceramente su implicación y estos años pasados juntos”, admite Provost