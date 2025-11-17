Grudiva despide a 37 trabajadores de su fábrica en Granollers: "Las máquinas se las llevan a India y tememos que acaben cerrando"

La empresa Grudiva ha iniciado un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a 37 trabajadores de una de sus fábricas de Granollers (Vallès Oriental). La compañía, propiedad de la empresa india Sanjeev, ha iniciado las negociaciones para finiquitar a un tercio de su plantilla y trasladar parte de su maquinaria y actividad a la India. Los empleados denuncian la deslocalización y temen que la corporación planee un cierre en dos tiempos de sus factorías catalanas. "¿Quién me dice a mí que las máquinas con las que estoy trabajando no están ya vendidas?", denuncian a EL PERIÓDICO fuentes del comité de empresa.

El pasado 7 de noviembre Grudiva, una empresa con más de 70 años de historia en Granollers, registró ante la autoridad laboral su expediente, según explican fuentes sindicales y confirman desde el Departament de Treball. La compañía alude causas organizativas, productivas y económicas. Su volumen de negocio depende en su gran mayoría de la firma de tractores y maquinaria agraria John Deere y, según cuentan desde las centrales, este ha requerido una rebaja de precios a Grudiva y esta se la quiere brindar remitiendo parte de sus producciones a la India, con menores salarios y costes. De la India es originaria la sociedad matriz, Sanjeev, que en 2012, en plena Gran Recesión, adquirió Grudiva.

Es un expediente premeditado y sin consultar. No nos están dejando alternativa para negociar Comité de empresa

"Nos citaron a los delegados sindicales para comunicarnos que se iban a llevar las maquinarias a la India y que aquí iban a presentar un ere", cuentan fuentes del comité de empresa, formado a partes iguales por delegados de la CGT y de CCOO. "No habíamos empezado ni el periodo de consultas y ya habían empezado a vaciar la planta. Es un expediente premeditado y sin consultar. No nos están dejando alternativa para negociar", añaden. EL PERIÓDICO ha remitido a la empresa sus preguntas para recabar su versión de los hechos, sin recibir respuesta.

Según los últimos datos publicados en el registro mercantil por la compañía, Grudiva facturó en 2024 un total de 34,3 millones de euros, un 19% menos que durante el ejercicio anterior. Su ebitda (beneficios sin contar amortizaciones) fue negativo, de -950.230 euros, y el año lo cerró con unas pérdidas de 1,8 millones de euros.

Grudiva posee dos factorías en Granollers, muy cercana una de la otra, y el recorte de personal se centra en una, especializada en producción de engranajes. Una vez aplicados los despidos, dicha planta se quedará a la mitad de su personal, lo que hace temer a los sindicatos por su futura viabilidad y que tras este ere se suceda otro, que implique ya el cierre definitivo.

Los sindicatos están analizando la memoria económica que les ha entregado la compañía y las partes tienen hasta el próximo lunes 8 de diciembre para poder alcanzar un acuerdo. Las centrales reclaman las máximas recolocaciones y salidas "dignas" para el personal que acabe siendo cesado. "Hay gente aquí que lleva trabajando más de 30 años", recuerdan los representantes de los trabajadores.

Nuevo cierre de fábrica en Granollers

El comité ya se ha reunido con el Ayuntamiento de Granollers para tratar de recabar su apoyo en la recolocación del personal que se acabe viendo afectado por el expediente. No es el único que están gestionando estos días desde el municipio. La semana pasada trascendió que el fabricante de componentes automovilísticos Hi-Lex Auto Parts está negociando el cierre de su planta, ubicada a menos de 2 kilómetros de la planta de Grudiva, y el despido de los 67 trabajadores que allí emplea. La dirección pretende ejecutar la clausura entre febrero o marzo del año que viene y llevarse las producciones a Hungría y Estados Unidos, según explican fuentes sindicales.

Los finales de ejercicio suelen ser el momento al que esperan muchas compañías para activar sus reestructuraciones, pensando ya en el ejercicio siguiente. En las últimas semanas han trascendido despidos colectivos en factorías como la mencionada Hi-Lex Auto, así como en Plastiverd (Baix Llobregat), Cata Electrodomésticos (Torelló) o Magneti Marelli (Santpedor), entre otros. Una vez se cierre el expediente, Grudiva se sumará a la lista de otras compañías, como el fabricante de embalajes MM Fiberpackaging, el 'call center' CPM o la productora de cava Freixenet, entre muchos otros, que han ejecutado un despido colectivo este año en Catalunya.

Según datos recopilados por el Departament de Treball de la Generalitat, en lo que va de 2025, un total de 6.057 empleados han perdido su puesto a través de este tipo de mecanismos. Son un 63,4% más que en el mismo periodo del año pasado. A la espera de cómo evolucione la segunda mitad del año, el actual ya apunta a ser uno de los de mayor volumen de despidos colectivos de la última década.