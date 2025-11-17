Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CPFF

El Gobierno balear carga contra Hacienda por las "incoherencias" en su propuesta de financiación autonómica

La ministra María Jesús Montero critica las bajadas de impuestos de gobiernos como el de Marga Prohens

Antònia Maria Estarellas y Susana Pérez, este mediodía en el Consejo de Política Fiscal.

Antònia Maria Estarellas y Susana Pérez, este mediodía en el Consejo de Política Fiscal. / CAIB

Guillem Porcel

Palma
La tensión entre el Gobierno balear y el Ministerio de Hacienda ha vuelto a escena este lunes tras una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que ha terminado, según la consejera de Presidencia de Baleares, Antònia Maria Estarellas, "sin avances reales" y con un clima de creciente frustración. La vicepresidenta segunda acusa al Gobierno central de mantener bloqueada la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde hace más de una década.

"La ministra se ha despedido con líneas genéricas y sin ningún documento sólido sobre el que empezar a trabajar. Lo ha dejado todo para febrero: una patada hacia adelante", lamenta Estarellas tras la reunión celebrada en Madrid. Según ha explicado, María Jesús Montero asegura que presentará una propuesta integral a principios del próximo año, un plazo que para la consellera resulta especialmente simbólico: "Ella probablemente ya no sea ministra".

Críticas por "incoherencias"

Estarellas también subraya "las incoherencias" que, a su juicio, se desprenden de los planteamientos expuestos por Montero. La dirigente balear cuestiona que la ministra hable simultáneamente de "respeto a la bilateralidad" y de un modelo multilateral, dos conceptos que califica de "difícilmente compatibles".

Pese a ello, destaca positivamente algunas aportaciones del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, como la eliminación de las entregas a cuenta para que las comunidades cobren directamente según los ingresos tributarios. También celebra la defensa de la autonomía fiscal, aunque advierte que resulta "incongruente" que Montero critique a los gobiernos autonómicos como el de Baleares por haber bajado impuestos.

Polémica

El encuentro ha llegado con el eco todavía fresco del sonado plante del pasado febrero, cuando la mayoría de comunidades —excepto Cataluña, Castilla-La Mancha, Navarra y Asturias— abandonaron el CPFF en protesta por lo que consideraron un trato preferente a Cataluña en la negociación sobre la condonación parcial de la deuda autonómica.

El acta de aquella reunión, presentada este lunes, ha vuelto a encender los ánimos al interpretar que las autonomías que se marcharon se abstuvieron en las votaciones posteriores, contrariamente a lo que se había reflejado tradicionalmente. "Montero prefiere desviar la atención creando polémicas como esta", denuncia Estarellas.

Sin propuestas sobre deuda

El orden del día incluía un último punto dedicado al sistema de financiación autonómica, pero sin documento alguno sobre la mesa. Tampoco se ha abordado la propuesta de mutualización de la deuda. "Entrábamos escépticos y hemos salido igual", resume Estarellas.

El Govern insiste en que la reforma debe ser urgente y multilateral, y que Balears defenderá un modelo que contemple factores específicos del archipiélago como la insularidad, la población flotante, el alto coste de la vida o el fuerte incremento poblacional, además del principio de ordinalidad y una mayor autonomía fiscal.

Objetivo: mantener el déficit en cero

Durante la reunión, Hacienda informa a las comunidades de que podrán presupuestar un déficit del 0,1 %. Sin embargo, Estarellas reitera que Balears continuará aprobando "cuentas sin déficit", como se ha hecho durante toda esta legislatura.

La vicepresidenta ha acudido al CPFF acompañada de la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, Susana Pérez. Ambas regresan ahora al archipiélago con la misma reclamación: una reforma real del sistema de financiación que deje de penalizar a Baleares.

