Coste de 15,6 millones
La Generalitat compra 179 viviendas más a InmoCaixa para destinarlas a protección oficial
Los inmuebles adquiridos por el Incasòl están en Banyoles, Lleida y Mollet del Vallès
Desde febrero del 2024, el Govern ya había obtenido 1.177 viviendas, de las cuales 664 eran de InmoCaixa
El 85% de las viviendas compradas por la Generalitat en dos años para alquiler social eran de Divarian, Inmocaixa y BBVA
La Generalitat ha adquirido 179 viviendas más a InmoCaixa para destinarlas a protección oficial, según ha anunciado este lunes en un comunicado. El consejo de administración del Institut Català del Sòl (Incasòl) aprobó la compra el pasado jueves, 13 de noviembre, por un total de 15,6 millones de euros. La operación, que incluye inmuebles en Lleida, Banyoles (Pla de l'Estany) y Mollet del Vallès (Vallès Oriental, Barcelona) se formalizará antes de final de mes.
Desde febrero del 2024, cuando se comenzaron este tipo de transacciones, el Incasòl ya ha comprado un total de 1.177 viviendas, de las cuales 664 también eran propiedad de InmoCaixa, a las que ahora se suman estas 179. Los otros dos grandes tenedores a quienes se les han adquirido activos que después se dedican a pisos sociales han sido Divarian y BBVA.
Ampliar el parque rápidamente
La adquisición de viviendas en construcción o ya construidas es un mecanismo que asegura la ampliación del parque público de forma rápida, "ya que no es necesario realizar todo el proceso de licitación y contratación de obra", han recordado las mismas fuentes. Además, es "sostenible" porque aprovecha estructuras o viviendas ya existentes, evitando destinar más suelo y también un nuevo proceso constructivo.
La consellera de Territori, Habitatge i Transición Ecològica, Sílvia Paneque, destaca que “la compra de viviendas a grandes tenedores incrementa el parque público y garantiza que siempre se destinen a alquiler asequible”, recoge el mismo comunicado. Esta medida se enmarca en el Plan territorial sectorial de vivienda y su objetivo es alcanzar un parque de viviendas destinadas a políticas sociales de al menos el 15% en los municipios de zonas tensionadas. El anuncio de la compra a InmoCaixa se produjo durante la celebración del debate de política general celebrado en octubre por parte del president de la Generalitat, Salvador Illa.
La operación incluirá 98 viviendas, 98 plazas de aparcamiento y 98 trasteros en la calle Cal Benet, 10-14 de Lleida; 47 viviendas y 47 plazas de aparcamiento en las promociones de la calle Llibertat, 148-154, y Sant Martirià, 127-133 de Banyoles; y 34 viviendas y 34 plazas de aparcamiento en la avenida Teixidores sin número, la calle Enric Moreno, 49-51, y el paseo Victòria Garcés, 4 de Mollet del Vallès.
