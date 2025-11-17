Foro Barcelona de Turismo Urbano
Fira de Barcelona pide "coherencia" a las administraciones y les insta a acelerar la ampliación del aeropuerto
El turismo de ferias y congresos en España creció un 7% en 2024 respecto al año anterior, hasta alcanzar una facturación de 14.296 millones
Catalunya prepara una ley de turismo que "velará por las condiciones de vida de los residentes"
La Cambra de Comerç urge a "recuperar la ilusión de la marca Barcelona"
La capacidad de alojamiento, la oferta cultural y de ocio y la conectividad de la ciudad son ahora mismo los dos factores clave para que en Barcelona siga creciendo el turismo de negocios y congresos, el denominado sector MICE (por sus siglas en inglés, 'meetings', 'incentives', 'conferences' and 'exhibitions'). Para eso es determinante que las administraciones hagan una apuesta decidida por la ampliación del aeropuerto, "y que, ya que están invirtiendo más de 700 millones de euros en el crecimiento de la Fira de Barcelona, actúen con coherencia y contribuyan a dimensionar las plazas hoteleras acordes y otras infraestructuras como el aeropuerto", ha proclamado el presidente de la institución ferial, Pau Relat, en una intervención en el Foro Barcelona sobre turismo urbano que se ha celebrado este lunes.
El turismo MICE en España creció un 7% en 2024 respecto al año anterior, hasta alcanzar una facturación de 14.296 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 16% en comparación con 2019 y supera las expectativas. "Es un tipo de turismo que atrae a visitantes con valor añadido, profesionales que, en muchas ocasiones, regresan luego a la ciudad con sus familias", ha subrayado Relat, que ha participado en una charla moderada por el director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez. "Ahora hemos de poder abrir más rutas intercontinentales, para poder cambiar también el 'mix' que tiene actualmente el aeropuerto", ha indicado el presidente de la Fira.
La reclamación del aeropuerto ha estado presente, de hecho, en todas las sesiones de la jornada, en un claro cierre de filas del sector turístico catalán en apoyo al proyecto de Aena. "Es posiblemente uno de nuestros principales retos", ha expuesto Relat, que ha explicado que las conexiones que tiene la capital catalana con otras ciudades ha sido una de las razones que han permitido que Fira de Barcelona fuera capaz de convencer en los últimos años a algunos de los organizadores de los salones más importantes del mundo.
Nacho Román, director general de la feria de Málaga, ha abogado por establecer colaboraciones entre las grandes organizadoras de eventos en España, Fira de Barcelona e Ifema (la feria de Madrid), "que suponen entre el 70% y el 80% de la actividad" y las entidades de menor tamaño, "que pueden dar un enfoque regional o incluso local a esos grandes eventos", ha sugerido, en una fórmula que ha bautizado como de "coompetividad o cooperación competitiva".
Suscríbete para seguir leyendo
- Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
- Profunda alarma': La Comisión Europea indigna a eurodiputados y sociedad civil con una desregulación digital para satisfacer a los gigantes de la inteligencia artificial
- Michael Saylor (MicroStrategy): 'El próximo mercado de billones de dólares será el del crédito digital basado en Bitcoin
- Unos 55.000 hogares de L'Hospitalet de Llobregat empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
- Javier Solís, experto inmobiliario: 'Si has vendido tu casa en 350.000 euros y has tenido una ganancia en la venta, te puede tocar pagar 55.000 euros en impuestos
- María Cristina Clemente Buendía, notaria, sobre la nueva deducción del IRPF por compra de vivienda: 'Buen rapapolvo a Hacienda
- En el pueblo manchego que se niega a cambiar su nombre franquista: 'Aquí a la gente le dio trabajo y casa
- Más de 9.000 trabajadores del Sabadell acuden a la fiesta del banco para celebrar el fracaso de la OPA del BBVA