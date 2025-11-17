Fira de Barcelona pide "coherencia" a las administraciones y les insta a acelerar la ampliación del aeropuerto

La capacidad de alojamiento, la oferta cultural y de ocio y la conectividad de la ciudad son ahora mismo los dos factores clave para que en Barcelona siga creciendo el turismo de negocios y congresos, el denominado sector MICE (por sus siglas en inglés, 'meetings', 'incentives', 'conferences' and 'exhibitions'). Para eso es determinante que las administraciones hagan una apuesta decidida por la ampliación del aeropuerto, "y que, ya que están invirtiendo más de 700 millones de euros en el crecimiento de la Fira de Barcelona, actúen con coherencia y contribuyan a dimensionar las plazas hoteleras acordes y otras infraestructuras como el aeropuerto", ha proclamado el presidente de la institución ferial, Pau Relat, en una intervención en el Foro Barcelona sobre turismo urbano que se ha celebrado este lunes.

El turismo MICE en España creció un 7% en 2024 respecto al año anterior, hasta alcanzar una facturación de 14.296 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 16% en comparación con 2019 y supera las expectativas. "Es un tipo de turismo que atrae a visitantes con valor añadido, profesionales que, en muchas ocasiones, regresan luego a la ciudad con sus familias", ha subrayado Relat, que ha participado en una charla moderada por el director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez. "Ahora hemos de poder abrir más rutas intercontinentales, para poder cambiar también el 'mix' que tiene actualmente el aeropuerto", ha indicado el presidente de la Fira.

La reclamación del aeropuerto ha estado presente, de hecho, en todas las sesiones de la jornada, en un claro cierre de filas del sector turístico catalán en apoyo al proyecto de Aena. "Es posiblemente uno de nuestros principales retos", ha expuesto Relat, que ha explicado que las conexiones que tiene la capital catalana con otras ciudades ha sido una de las razones que han permitido que Fira de Barcelona fuera capaz de convencer en los últimos años a algunos de los organizadores de los salones más importantes del mundo.

Nacho Román, director general de la feria de Málaga, ha abogado por establecer colaboraciones entre las grandes organizadoras de eventos en España, Fira de Barcelona e Ifema (la feria de Madrid), "que suponen entre el 70% y el 80% de la actividad" y las entidades de menor tamaño, "que pueden dar un enfoque regional o incluso local a esos grandes eventos", ha sugerido, en una fórmula que ha bautizado como de "coompetividad o cooperación competitiva".