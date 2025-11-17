Perspectivas económicas
Cuerpo destaca que la economía española mantiene el pulso del crecimiento
Tanto el Gobierno como la Comisión Europea elevan al 2,9 % su estimación de crecimiento para España en 2025
EFE
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado este lunes que los datos corroboran que la economía española mantiene el pulso del crecimiento, lo que ha llevado al Gobierno a revisar al alza el cuadro macroeconómico.
Durante su comparecencia en el Congreso ante la Comisión Mixta para la Unión Europea para dar cuenta del plan de recuperación, Cuerpo ha confirmado que mañana se elevará dos décimas, al 2,9 %, el crecimiento previsto para la economía española en 2025.
Según ha dicho, la actualización del Ejecutivo está en línea con la revisión de la Comisión Europea, que este lunes ha mejorado también al 2,9 % su estimación de crecimiento para España en 2025 y al 2,3 % la de 2026.
"El Gobierno, de la mano de estos últimos datos que mantienen el pulso de crecimiento como decía y en línea con lo que están haciendo otros analistas, va a actualizar también su cuadro macro para el año 2025, elevando nuestras previsiones", ha explicado.
