ENERGÍA
El Gobierno activa el proceso técnico para ampliar la vida central nuclear de Almaraz
El Ministerio para la Transición Ecológica envía al Consejo de Seguridad Nuclear la petición de Iberdrola, Endesa y Naturgy de prolongar el funcionamiento de la planta hasta 2030
Las grandes eléctricas dieron el gran paso para intentar salvar el cierre a la central nuclear de Almaraz y ahora el Gobierno activa el proceso para conseguirlo. Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten accionariado en la planta, remitieron hace dos semanas al Ministerio para la Transición Ecológica la solicitud oficial para posponer hasta junio de 2030 el cierre de la central, cuyos dos reactores ahora está previsto que se desconecten en noviembre de 2027 y de 2028. Y el departamento comandado por la vicepresidenta Sara
Aagesen ha reenviado este lunes la documentación de las eléctricas al Consejo de Seguridad Nuclear para que la analice y emita su informe sobre la posible prolongación de la central cacereña, según confirman fuentes gubernamentales.
El CSN dispone formalmente hasta finales de agosto de 2027 para emitir su informe sobre la solicitud de prórroga de la central cacereña, según el reglamento vigente. Pero previsiblemente el análisis del supervisor sobre Almaraz será rápido, dado que la última revisión periódica de seguridad (RPS) que superó la central se extiende hasta 2030, precisamente hasta cuando las plantas han solicitado ampliar la vida de la planta.
Próxima ampliación
Suscríbete para seguir leyendo
- Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
- Profunda alarma': La Comisión Europea indigna a eurodiputados y sociedad civil con una desregulación digital para satisfacer a los gigantes de la inteligencia artificial
- Michael Saylor (MicroStrategy): 'El próximo mercado de billones de dólares será el del crédito digital basado en Bitcoin
- Unos 55.000 hogares de L'Hospitalet de Llobregat empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
- Javier Solís, experto inmobiliario: 'Si has vendido tu casa en 350.000 euros y has tenido una ganancia en la venta, te puede tocar pagar 55.000 euros en impuestos
- María Cristina Clemente Buendía, notaria, sobre la nueva deducción del IRPF por compra de vivienda: 'Buen rapapolvo a Hacienda
- Más de 9.000 trabajadores del Sabadell acuden a la fiesta del banco para celebrar el fracaso de la OPA del BBVA
- El delito oculto que puede inhabilitar al fiscal general si no hay prueba para condenarle por filtrar datos de González Amador