ENERGÍA

El Gobierno activa el proceso técnico para ampliar la vida central nuclear de Almaraz

El Ministerio para la Transición Ecológica envía al Consejo de Seguridad Nuclear la petición de Iberdrola, Endesa y Naturgy de prolongar el funcionamiento de la planta hasta 2030

Archivo - Vista de la central nuclear de Almaraz (Cáceres). / CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (CSN) - Archivo

David Page

Las grandes eléctricas dieron el gran paso para intentar salvar el cierre a la central nuclear de Almaraz y ahora el Gobierno activa el proceso para conseguirlo. Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten accionariado en la planta, remitieron hace dos semanas al Ministerio para la Transición Ecológica la solicitud oficial para posponer hasta junio de 2030 el cierre de la central, cuyos dos reactores ahora está previsto que se desconecten en noviembre de 2027 y de 2028. Y el departamento comandado por la vicepresidenta Sara

Aagesen ha reenviado este lunes la documentación de las eléctricas al Consejo de Seguridad Nuclear para que la analice y emita su informe sobre la posible prolongación de la central cacereña, según confirman fuentes gubernamentales.

El CSN dispone formalmente hasta finales de agosto de 2027 para emitir su informe sobre la solicitud de prórroga de la central cacereña, según el reglamento vigente. Pero previsiblemente el análisis del supervisor sobre Almaraz será rápido, dado que la última revisión periódica de seguridad (RPS) que superó la central se extiende hasta 2030, precisamente hasta cuando las plantas han solicitado ampliar la vida de la planta.

Próxima ampliación

