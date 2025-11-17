Celia, creadora de contenido y autónoma en España: "Por suerte tengo mi trabajo por cuenta ajena y nunca me he dedicado solo a ser autónoma..."

No siempre es fácil dar el paso de hacerse autónomo, sobre todo cuando se trata de tus inicios en el mundo laboral. En este sentido, muchos trabajadores autónomos destacan la dificultad de conseguir unos ingresos estables en los primeros años.

Este ha sido el caso de Celia, creadora de contenido que trabaja como autónoma en España desde hace un año. Por ello, ha decidido mostrar cómo funciona este sistema de los impuestos y cuotas de autónomos, desde su caso personal.

Este pasado 31 de octubre, la murciana habría cumplido un año como autónoma, dedicándose al sector de la creación de contenido. Según ella, su facturación total habría sido de 17.946 euros. Sin embargo, los gastos percibidos en este último año habrían ascendido hasta los 4.556 euros, mediante los diferentes pagos y tasas de gestión por el hecho de ser autónoma:

Aproximadamente unos 701.80 euros solo en gastos de asesoría , donde se incluyen unos 120 euros de cuota por la apertura de la cuenta de la asesoría, así como una cuota mensual de 44.40 euros

, donde se incluyen unos 120 euros de cuota por la apertura de la cuenta de la asesoría, así como una cuota mensual de 44.40 euros Los gastos de la cuota de autónomo habrían supuesto unos 1086 euros en este último año. Hay que aclarar que estos datos corresponden a la cuota reducida, mediante la que se pagarían mensualmente entre 86 y 87 euros

Impuestos trimestrales por ser autónomo, que corresponderían a unos 2.769 euros solo en el último año

Pese a que considera estos gastos de autónomos algo elevados, admite que dentro de sus condiciones como autónoma y los rangos de facturación en los que se mueve, tampoco cree que su caso como trabajadora autónoma sea de los peores.

La dificultad de ser autónomo en España

Los beneficios de la influencer en un año como autónoma ascenderían hasta los 13.338 euros. En palabras de Celia, si solo dependiera de sus ingresos como autónoma, estaría ganando una cifra de dinero por debajo del salario mínimo interprofesional.

La influencer hace hincapié en que las redes sociales no son su única vía de financiación, ya que también posee su trabajo por cuenta ajena. Según comenta, esta decisión de compaginar dos trabajos le habría ahorrado muchos problemas futuros de cara a sus ingresos.

Los datos de autónomos aumentan

Sin embargo, y pese a los inconvenientes que puede suponer hacerse autónomo, el Observatorio Español de la Economía Social estima que solo en el primer semestre de 2025 el colectivo de trabajadores autónomos habría obtenido unas cifras históricas.

De esta forma, el número de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) habría alcanzado en junio las 3.421.659 personas, es decir, 35.227 más que el año pasado. A nivel general, esta cifra supone un máximo histórico con respecto a los afiliados, manteniendo así la tendencia creciente que se había observado en los primeros seis meses del año.