Catalunya prepara una ley de turismo que "velará por las condiciones de vida de los residentes"

La financiación del sector y la redistribución de la riqueza que genera, las infraestructuras que se están quedando insuficientes, la oferta cultural que se tiene que ir actualizando y, sobre todo, la convivencia con los residentes, que a veces termina con estallidos de turismofobia. Todas estas cuestiones van a formar parte del esqueleto de la nueva ley de turismo que está preparando la Generalitat y que, según ha anunciado el president de la Generalitat, Salvador Illa, será flexible y adaptable a todo el territorio catalán, "porque no todo lo que ocurre en Barcelona es extrapolable a todos los lugares", ha incidido.

La observación la ha hecho Illa en la inauguración del Foro Barcelona de Turismo Urbano, que celebra este lunes su primera edición y que nace con la aspiración de convertirse en un punto de encuentro, de reflexión y de propuesta de ideas, "lo que aquí se hable será materia prima para elaborar políticas públicas por parte del Estado", ha destacado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, también presente en el acto, que organizan Turisme de Barcelona y el grupo hotelero Hotusa.

Un sector que este año, hasta septiembre, ha traído a Catalunya "a más de 16 millones de visitantes, ha generado actividad económica para muchas empresas y crea más de medio millón de empleos", ha señala el president de la Generalitat en su intervención, "necesita ser regulado, con todas las letras, porque hay que desconcentrarlo, hay que desestacionalizarlo y hay que llevarlo a todo el territorio catalán". Y eso, ha dicho, "será implementado no como freno, sino como protección para las empresas del sector y también de las condiciones de vida de los residentes".

"En 2030, la previsión es que se realicen en el mundo 1.895 millones de desplazamientos, lo que representa al 23% de la población mundial, con todos los impactos que eso supone para los lugares de destino", ha apostillado por su parte Hereu. En el caso de España, en los primeros nueve meses del año han visitado el país más de 76 millones de extranjeros, con un impacto económico de 105.000 millones de euros, "eso significa que crece más el impacto económico que el volumen de visitantes", ha subrayado el ministro, que ha mostrado el apoyo del Gobierno central a foros como este, "que tienen todo el sentido que se hagan en una ciudad como Barcelona".

El 13% del PIB de la ciudad

Para el alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, "los retos de futuro pasan por preservar una actividad que genera 13% PIB de la ciudad". "Y esta afluencia de turistas -ha recordado Collboni-, sustenta oferta cultural, oferta gastronómica", ha apuntado el alcalde, que se ha declarado "optimista en relación de al sector, porque en esta ciudad se ha llegado a consensos importantes en los últimos años".

Como anfitrión, el presidente del grupo Hotusa, Amancio López Seijas, ha puesto el nuevo foro al servicio de las empresas, de todos los agentes y de las administraciones "para llevar a cabo una reflexión sobre qué modelo turístico necesita España". López Seijas ha admitido que, en el caso de Barcelona, quizás "el hecho de ser una de las ciudades mejor conectadas, le esté trayendo un turismo que alimenta la turismofobia", algo que posiblemente se solucionaría "buscando conexiones de la larga distancia, con un turismo que disfruta con el patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad, el deporte y su oferta gastronómica".