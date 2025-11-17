Barcelona despunta como polo europeo en el sector de la biotecnología, junto a Milán y Leiden

Aunque aquí no hay grandes empresas que ejerzan de compañías tractoras, como sí ocurre en Francia, en Suiza o en Alemania, el ecosistema de pequeñas empresas y 'start-ups' que diseñan y desarrollan soluciones biotecnológicas han logrado colocar a Barcelona en el mapa del sector. "España, y en particular la capital catalana, se han consolidado en las fases tempranas de la cadena de valor, es decir en el descubrimiento, la investigación y el desarrollo especializado y eso sitúa a Barcelona como un 'hub' regional de referencia, al nivel de Cambridge y junto a otras ciudades emergentes como Milán o la neerlandesa Leiden", afirma Ion Arocena, presidente de la Asociación Española de Empresas de Biotecnología (AseBio). Arocena ha presentado en la última edición de la feria BioSpain, el informe 'The new geopolitics of biotechnology', un análisis que dibuja el mapa de cómo se encuentra en estos momentos el 'biotech' mundial. Y Barcelona se ha abierto un hueco en él.

Ya en 2022, este sector representó el 1,5% del PIB nacional, y en 2023 alcanzó un récord histórico de inversión, con más de 228 millones de euros. "Somos la novena potencia mundial en producción científica en este ámbito y España es un referente en ensayos clínicos", con un 21% más de citas que la media global, detalla Arocena. Ante tal constatación, agrega el presidente de AseBio, el siguiente paso debe pasar por "dejar de considerar la biotecnología como un sector vertical y tomar consciencia de que es una tecnología crítica para la seguridad económica y la autonomía estratégica de la Unión Europea". "Ya no hablamos de un sector emergente, hablamos de un sector consolidado", reitera. El siguiente reto es, pues, el crecimiento.

"Por eso pensamos que era necesario, primero de todo, dotar al sector de una herramienta que ayudara a interpretar esta nueva realidad", prosigue Arocena, que destaca cómo el mapa, de carácter interactivo, analiza la posición de España en el contexto europeo y compara el panorama geopolítico global de la industria 'biotech' de la UE frente a sus principales competidores de Estados Unidos y China. Los norteamericanos "mantienen un papel dominante, pero su hegemonía se ve desafiada por el rápido y estratégico ascenso de China, configurando un escenario cada vez más multipolar", explica.

El despegue chino frente a la solidez de EEUU

El análisis confirma que el liderazgo estadounidense se apoya en tres pilares: el dominio del mercado, con la mayor parte de las 100 principales empresas biotecnológicas por capitalización; la inversión masiva en I+D, con 120.000 millones de euros en 2023 frente a los 11.800 millones de las compañías chinas; y un ecosistema financiero dinámico, donde el capital riesgo impulsa a las 'start-ups' a apostar por la innovación disruptiva antes que por la rentabilidad inmediata. Frente a esto, la cuota global de patentes biotecnológicas en China ha crecido un 317% en la última década, hasta alcanzar el 14,2% del total y acercarse a EEUU (37,2%) y a Europa (22,7%). El gigante asiático también ha superado a los países occidentales en número de publicaciones científicas, con 21.080 en 2024, y lidera el ránquing de universidades punteras en investigación biotecnológica, "generando clústeres regionales con gran potencial para descubrimientos futuros como el de Shangái, que tiene un peso específico importante", observa el experto.

Exterior del edificio Estel de Barcelona, donde se ha instalado la farmacéutica Astra Zeneca, una de las últimas inversiones extranjeras que han llegado a Catalunya. / Zowy Voeten / EPC

Aunque la Unión Europea, junto al Reino Unido y Suiza, siguen siendo un actor clave, "su posición se ha estado debilitando en los últimos años", afirma Arocena. La cuota de patentes en este ámbito cayó un 27% entre 2010 y 2021, "lo que no deja de ser un reflejo directo del ascenso de China". Y pese a que sus universidades siguen atrayendo talento internacional, Europa debería reducir su brecha de innovación si no quiere perder la carrera por la soberanía tecnológica. Dentro de Europa, además, el análisis también revela que la situación es desigual: el epicentro de la biotecnología está en Suiza, Alemania, Reino Unido y Francia, donde compañías históricas como Novo Nordisk, Novartis, Sanofi y Bayer concentran tanto la facturación como la inversión en I+D y la generación de empleo. Solo en 2022, el sector creó más de 913.000 puestos de trabajo y aportó 38.100 millones de euros al PIB europeo.

Desde la pandemia y después de las crisis de suministros que se desataron tras el estallido de la guerra de Ucrania, Europa se ha vuelto más vulnerable, por su dependencia externa en productos críticos como los medicamentos. En este sentido, cobra valor el modelo creado en España, "que ha demostrado solidez en I+D, pero que ahora debe transformarse también en éxito comercial, generación de empleo y liderazgo económico", apuesta el presidente de la asociación de empresas 'biotech'. ¿Cómo hay que hacerlo? "Pues elevando la inversión en I+D, que con el 1,49% del PIB sigue por debajo del promedio europeo y garantizando financiación suficiente para que pymes y 'start-ups' puedan crecer y competir a escala global". También es clave, sugiere, "establecer un marco regulador ágil, predecible y proinnovación, en sintonía con el de la UE, que facilite la llegada de nuevas tecnologías al mercado".