Vueling anuncia dos nuevas rutas desde Barcelona, una a Eslovenia y otra a Marruecos

La compañía Vueling ha abierto este domingo dos nuevas rutas internacionales desde el aeropuerto de Barcelona, una con destino a Liubliana (Eslovenia) y la otra a Agadir (Marruecos), ha informado la aerolínea en un comunicado.

Vueling destaca que la nueva conexión con Liubliana es el único vuelo directo que une Barcelona con la capital eslovena. La compañía operará dos vuelos semanales, los jueves y domingos, y en el mes de diciembre añadirá un tercero adicional los martes.

La ruta a Agadir contará con dos frecuencias semanales, los miércoles y los domingos. Este vuelo, indica la compañía, reforzará la operativa actual de Vueling en el sur de Marruecos. "Con esta incorporación -dice el comunicado-, la aerolínea se consolida como la principal compañía que conecta España con esta región, y complementa las rutas que ya ofrece desde Barcelona a Esauira y Marrakech".

Vueling, perteneciente al grupo de compañías IAG, tiene su base principal en Barcelona-El Prat y lidera la conexión entre la península y las islas Baleares y Canarias. A nivel internacional, trabaja para reforzar su presencia en bases como París-Orly o Londres-Gatwick. Actualmente opera unas 220 rutas al año en 30 países y en 2024 realizó más de 223.000 vuelos y trasladó a 38 millones de pasajeros.