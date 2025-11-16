Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Evento en Mercabarna

Las nuevas tendencias para la Navidad: adornos XXL, colores más vivos y un lujo sofisticado

Colores más alegres y expresivos se abren paso frente a colores neutros de otros años

La Diagonal pone a prueba su nueva iluminación de Navidad a una semana de encenderse las luces en Barcelona

Este es el emotivo anuncio de turrones Suchard para esta Navidad 2025 | Vídeo

El lujo sofisticado y el estilo nórdico, principales tendencias florales para esta Navidad

El lujo sofisticado y el estilo nórdico, principales tendencias florales para esta Navidad / Mercabarna

El lujo sofisticado y el estilo nórdico, marcado por su carácter rústico, son las principales tendencias florales para esta Navidad. Así se ha puesto de manifiesto este domingo en Mercabarna-flor, un evento que ha reunido a unos 2.000 floristas y decoradores de toda España y que ha mostrado las tendencias ornamentales para las Navidades y también para 2026.

En declaraciones a EFE-TV, la directora creativa de las Mercademostraciones de Mercabarna-flor, Marta Arnau, ha asegurado que estos dos estilos son "opuestos", pero que ambos están "muy marcados este año".

Por un lado, el estilo lujoso sofisticado destaca por la opulencia y tiende a la abundancia de elementos decorativos en todo el hogar, y no solo en el salón o el comedor, sino en toda la casa, con guirnaldas, coronas o ramos en puertas, ventanas y mobiliario de todas las estancias, incluidas la cocina y el baño.

En cambio, el estilo escandinavo o nórdico es "más sobrio" y se basa en el uso de materiales orgánicos, como "maderas, hierros o cuerdas", evitando el plástico, así como en el uso de ornamentos con velas, para dar un toque acogedor a las estancias. Este año el minimalismo escandinavo usa colores más alegres y expresivos, frente a colores neutros de otros años. Los marrones chocolate y la gama de los tierra se combinarán con blancos, burdeos, granates, azules y verdes oscuros profundos, rojos atrevidos y toques metálicos dorados, plateados o cobre.

Otra tendencia de este año es la sustitución de las ponsetias por ramos de plantas y flores y también el uso de ornamentos de gran tamaño, como lazos y bolas gigantes.

