El Mobile augura que habrá presencia de empresas israelíes en su próxima edición en Barcelona

El consejero delegado de la GSMA, John Hoffman, no cierra la puerta a la presencia israelí en la próxima edición del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, el mayor evento del mundo dedicado a la tecnología móvil. "Probablemente veremos algún tipo de presencia israelí", pronostica en una entrevista a EFE, a falta de algunos meses para el arranque del MWC 2026, que se celebrará entre el 2 y el 5 de marzo en el recinto de Fira de Barcelona de la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.

Ante las peticiones de boicot a Israel por la guerra en Gaza y la crisis humanitaria entre su población, Hoffman defiende que la GSMA es una organización global "que reúne a las personas". "No somos una organización divisiva. No trabajamos diciendo 'tú nos gustas, pero tú no'. No trabajamos de esa manera. Damos la bienvenida a todos, a menos que exista una sanción internacional o algún tipo de prohibición internacional", ha asegurado a la pregunta de si espera que haya presencia de empresas privadas israelíes en el evento.

En septiembre, el Ministerio de Comunicaciones de Israel aseguró que su país no acudiría al MWC debido a las "medidas antiisraelíes" adoptadas por España en respuesta a los ataques a Gaza. "Los israelíes hicieron una declaración hace algunos meses diciendo que tal vez no participarían. No estoy seguro de si eso sigue siendo válido aún", sostiene Hoffman, la cara visible desde hace años de este gran evento tecnológico.

Hace unos días, el director general de la GSMA, Vivek Badrinath, aseguró que las empresas israelíes son un actor tecnológico relevante, pero que al mismo tiempo la GSMA es "muy respetuosa" con los posicionamientos tanto de España como de Barcelona. En la edición de 2025 del MWC, Israel tuvo un pabellón propio, organizado por el Ministerio de Economía e Industria de ese país y por el Instituto de Exportaciones de Israel, que acogió a 32 empresas tecnológicas de ese país, al margen de las empresas israelíes que pudieran venir por su cuenta al evento.

Volcado en la IA

El MWC, el mayor evento del mundo dedicado a la tecnología móvil, se volcará en su próxima edición en los avances que supone la inteligencia artificial (IA). "La IA será un tema de discusión muy dominante" en la edición de 2026, asegura Hoffman. Además, deja claro que "no será el único", ya que también se hablará "de robótica, de evolución tecnológica, de políticas públicas o bien del ecosistema de empresas emergentes", entre muchos otros asuntos. Con todo, asume que la IA será, de largo, el mayor asunto de conversación en el MWC, porque la inteligencia artificial es un asunto "que resuena en todo el mundo" actualmente, argumenta.

La edición de 2026 es la vigésima del MWC en Barcelona, si bien cuando este congreso recaló por primera vez en la capital catalana procedente de Cannes, en 2006, se denominaba 3GSM. "Probablemente haremos algo en torno al 20 aniversario", comenta Hoffman, sin entrar en más detalles sobre los preparativos, y hace un balance muy satisfactorio de estas dos décadas del MWC en Barcelona.

"Con el tiempo, el congreso no ha hecho más que crecer y fortalecerse", asegura Hoffman, que ante la pregunta de si se ve otros 20 años más en Barcelona, se pregunta: "¿Por qué marcharse?". "Al principio estábamos en Cannes, en los inicios de nuestra trayectoria, y luego tomamos la decisión de venir a Barcelona. Sentimos que (la ciudad) tenía todos los ingredientes para el éxito. (...) No podemos estar más contentos. No quiero decir que siempre estemos completamente de acuerdo en todo, y eso está bien, pero siempre trabajamos juntos por el bien de nuestra colaboración y del evento", añade Hoffman.

En cuanto a los asistentes, Hoffman asegura que las inscripciones se han abierto esta semana y calcula que el congreso puede acabar reuniendo en torno a 100.000 o 110.000 personas, pero más que el número de asistentes él resalta que el MWC atraerá a "entre 20.000 y 25.000 directivos". Preguntado por si puede alcanzarse un récord de participantes en el MWC -el actual está en 109.000 asistentes, en las ediciones de 2025 y de 2019-, comenta: "Todo es posible. Hay mucho interés (por el MWC) este año", y resalta el tirón que también tienen eventos que se hacen en el marco del MWC, como el Talent Arena o el 4YFN.

En cuanto al impacto económico del congreso en Barcelona y su área metropolitana, Hoffman recuerda que desde el año 2006 "es cercano a los 7.000 millones de euros". El año pasado, el MWC generó un impacto de unos 561 millones de euros, según las estimaciones hechas por la GSMA en junio, y en la próxima edición puede alcanzar hasta 575 millones, calcula Hoffman, aunque matiza: "No llegaremos a los 600 millones este año, quizás en el futuro".