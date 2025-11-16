Barcelona & Partners consolida Barcelona como hub de inversión en Europa

Barcelona ha emergido como un referente global en innovación. En los últimos años, la ciudad se ha consolidado como uno de los principales polos europeos de atracción de inversiones, proyectos estratégicos y talento de impacto. En esa transformación ha jugado un papel clave Barcelona & Partners, la agencia de atracción de inversiones de Barcelona Global.

Desde su creación hace ahora cinco años, Barcelona & Partners ha propiciado que 43 empresas internacionales, como Sanofi, Bayer, Heetch, Delfos Energy, Cambridge Sparks, Veriff, Pepsico o More Than Capital, hayan elegido Barcelona para ampliar sus hubs tecnológicos o instalar su nueva sede para Europa. Todas estas empresas están vinculadas a los cinco sectores en los que trabaja Barcelona & Partners: life sciences, digital tech, interactive media, advanced manufacturing y climate tech.

Estas inversiones, estimadas en una cifra superior a los 1.700 millones de euros, han generado más de 4.500 puestos de trabajo. Catalunya agrupa a un total de 9.600 empresas extranjeras, que representan el 18% del empleo total y el 30% de la facturación.

Actividad de alto valor

La procedencia de las empresas atraídas por Barcelona & Partners refleja la apuesta global por Barcelona, el 48,8% procede de Europa, el 18,6% de Estados Unidos y el 14% del Reino Unido. Además, el 60% ha optado por ubicar en Barcelona centros de decisión e innovación, un dato que evidencia la prioridad de Barcelona & Partners: atraer actividad económica de alto valor añadido, comprometida con la competitividad global de la ciudad.

La metodología de trabajo de Barcelona & Partners se basa en el análisis de datos con herramientas de Inteligencia Artificial (IA) específicamente diseñadas para identificar a las compañías susceptibles de invertir en Barcelona. Con un enfoque proactivo, la agencia da a conocer el potencial y la propuesta de valor de Barcelona y acompaña a cada empresa en su proceso de decisión, aterrizaje y crecimiento.

La agencia da a conocer el potencial y la propuesta de valor de Barcelona y acompaña a cada empresa en su proceso de decisión, aterrizaje y crecimiento.

Alianza público-privada

Este proceso se apoya en una gran alianza público-privada. La agencia cuenta con el respaldo de la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona y la Fira de Barcelona, así como de las compañías Accenture, Aigües de Barcelona, Banc Sabadell, CaixaBank, CBRE, Colonial, COMSA, Cuatrecasas, Deloitte, Eurofirms, Fundació Exea Impact, Ferrer, Grupo Godó, Grupo Planeta, Indra, Michael Page, Naturgy, PMS, RACC, SID, Toda & Nel-lo y Torras Family Foundation.

Esta colaboración facilita las sinergias entre el sector público y el privado, y permite diseñar estrategias eficaces y coordinadas para atraer inversiones de alto valor a Barcelona, que impactan en la creación de empleo.

Barcelona & Partners también impulsa proyectos estratégicos que refuerzan el posicionamiento internacional de Barcelona en sectores de alto valor añadido y construye puentes sólidos entre universidades, centros de investigación e industria.

Es el caso de Innofab, una planta de prototipado de semiconductores en materiales avanzados que se construirá en el entorno del sincrotrón Alba, en Cerdanyola del Vallés (Barcelona), con una inversión pública liderada por la Generalitat de Catalunya de 398 millones de euros, y que fortalecerá la soberanía tecnológica de Europa.

La agencia celebró esta semana en Nueva York el “Barcelona-New York Summit”

Barcelona-New York Summit

Para reforzar la proyección global de la ciudad y su capacidad de atracción, la agencia organiza y participa en misiones en mercados estratégicos, consolidando a Barcelona como hub internacional de referencia en tecnología, emprendimiento y crecimiento.

Hasta ahora se han desarrollado misiones en Estados Unidos, China, Taiwán y Reino Unido, con el objetivo de posicionar a Barcelona como principal punto de acceso a Europa para empresas e inversores internacionales.

Así, la agencia celebró esta semana en Nueva York el “Barcelona-New York Summit”. El encuentro, que tuvo lugar en el IESE, reunió a más de 70 empresarios e inversores estadounidenses interesados en explorar oportunidades de crecimiento en Europa a través de Barcelona.

En la jornada participaron el conseller d’Acció Exterior i Unió Europea, Jaume Duch, el gerent de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona, Miquel Rodríguez, y el secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Jaume Baró. También los máximos responsables de compañias internacionales como Hearst, Asabys Partners, Teladoc Health, Oxford Quantum Circuits, Hewlett Packard Enterprise (HPE), FC Barcelona, Cuatrecasas, CBRE, Herrick, Archimed Group, Gibson Dunn, IQVIA, JP Morgan, Samsung, Sapien AI, Bicester Collection, GVC Gaesco, Grup Carinsa, Clear Channel, Fundació Damm, ISE y Goldman Sachs.

Barcelona Global, asociación formada por 1.301 empresas y profesionales que quieren hacer de Barcelona una de las mejores ciudades del mundo para el talento de impacto y la actividad económica, lanzó en 2020 Barcelona & Partners para impulsar la atracción de empresas innovadoras.