Más de 9.000 trabajadores del Sabadell acuden a la fiesta del banco para celebrar el fracaso de la OPA del BBVA

Más de 9.000 empleados de Banco Sabadell participan este sábado en la fiesta que la entidad ha organizado en el Palau Sant Jordi para celebrar el final de la OPA del BBVA. Gran parte de los empleados que asisten son catalanes y del área de Barcelona, pero también habrá directivos venidos de México y Miami. El banco también ha organizado autobuses para facilitar los desplazamientos. La celebración llega justo un mes después del fracaso de la OPA del banco que preside Carlos Torres y la entidad la prepara desde hace semanas con bastante secretismo. Según explican varios trabajadores, desconocen qué les han preparado, pero saben que habrá conciertos y parlamentos del presidente, Josep Oliu; y el consejero delegado, César González-Bueno.

Días después del fracaso de la OPA del BBVA, todos los empleados del Banc Sabadell recibieron un correo electrónico que, bajo el asunto "I Love Sabadell", les invitaba a un evento para este sábado en el Palau Sant Jordi. "Hay un proyecto que nos une, se llama Sabadell y queremos celebrarlo", decía el correo, donde no había ninguna referencia a la operación de compra del banco vasco. Los trabajadores debían confirmar asistencia rellenando un formulario donde tenían que decir si preferían estar en la pista o en las gradas.

La fiesta está prevista que se alargue unas seis horas, entre las 12.45 y las 18.45 horas. Según han explicado a los empleados, habrá bebidas, catering y música en directo "de bandas memorables". Entre la plantilla se ha especulado sobre los grupos que actuarán, pero la organización los mantiene en la incógnita.

Entre los empleados en las últimas semanas también se ha hecho correr una canción de rap que bajo el nombre 'Talento', elogia la labor del banco y recela de la OPA. "Sabadell resiste, la historia lo explica, un proyecto sólido que se reinventa, nuestro rumbo es claro y no lo marca el viento, nos mantenemos en pie defendiendo el talento", dice el estribillo del tema, que se puede encontrar en Spotify.

El evento lo está organizando el departamento de recursos humanos del banco y ha tenido "buena acogida", según explican diversas fuentes. De hecho, trabajadores de fuera también la ven como una "oportunidad" para pasar el fin de semana en Barcelona y hacer un poco de turismo por la capital catalana. El Sabadell tiene cerca de 19.000 empleados, de los cuales unos 13.500 en España, incluidos unos 5.800 residentes en Cataluña.

Se trata de la primera vez que el Sabadell hace una fiesta de esta magnitud. Tampoco es muy recurrente que el Palau Sant Jordi se utilice para este tipo de eventos empresariales. El año pasado el recinto también acogió una fiesta de los empleados de McDonald's en el marco de su convención global, que celebra cada dos años. En el evento privado actuaron Dua Lipa y The Killers.