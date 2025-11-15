Canarias hace gala de su atractivo como destino para las empresas peninsulares

¿Quién no ha pensado alguna vez en Canarias como un paraíso para vivir y pasar las vacaciones? Pero el archipiélago es mucho más. Es también un destino atractivo para las empresas por las condiciones únicas y las grandes ventajas que ofrece y que lo convierten en un territorio idóneo para las firmas en expansión. Todo ello gracias a «palancas» como la conectividad, la fiscalidad, el talento y la calidad de vida, que se desgranaron el martes en Zaragoza en el evento organizado por el Gobierno regional, a través de su Agencia de Promoción Económica, Proexca, con el apoyo de El Periódico de Aragón y Prensa Ibérica, bajo el título 'Canarias, tu mejor versión'.

Zaragoza es una de las tres ciudades españolas elegidas por el Ejecutivo canario para esta gira porque, destacó Ricardo Barceló, director de El Periódico de Aragón, en su bienvenida, ambas regiones tienen mucho en común. «Canarias es mucho más que turismo, al igual que Aragón, que es mucho más que logística», señaló, y apeló a seguir impulsando «aún más la colaboración público-privada, algo que ya se está aplicando en Canarias y Aragón», y buscar sinergias con otros territorios «tan lejanos y tan cercanos».

Oportunidades de negocio

Para dar a conocer todo el potencial de Canarias como destino empresarial, tomaron la palabra Pablo Martín, CEO de Proexca, y Pilar Moreno, directora del área de Invertir de Proexca. Martín se encargó de exponer «las oportunidades de negocio» que ofrecen las islas en los sectores tecnológicos, audiovisual, de los videojuegos y aeroespacial, entre otros, destacando que solo el año pasado desde Proexca se acompañó la llegada de 78 nuevas empresas a Canarias. Y subrayó: «No queremos que las empresas se deslocalicen en Canarias, queremos que aprovechen las oportunidades y desarrollen aquí una filial desde la que desarrollar nuevos productos». Todo al amparo de unas ventajas competitivas que desgranó Moreno y que se resumen en cinco palancas: ecosistemas dinámicos, talento, fiscalidad, conectividad y calidad de vida.

En cuanto a dinamismo empresarial, Moreno expuso casos de éxito de firmas vinculadas al sector tecnológico y aeroespacial, pero también relacionadas con el mundo audiovisual, la animación, los videojuegos y el sector marino-marítimo. Por ejemplo, en el sector aeroespacial, tienen «a la competencia de Elon Musk trabajando y lanzando satélites desde Canarias». Además, subrayó que, en los primeros seis meses del año, se han invertido 193 millones, la mayor cifra de toda la serie», añadió.

Otro de los puntos fuertes es el talento. Moreno destacó que «en las islas existe una gran capacidad para atraer, formar y retenerlo», y aludió a la existencia de dos universidades públicas, cuatro privadas y varios centros de formación profesional y escuelas de negocios, varios especializados en carreras STEM.

La tercera palanca para instalarse en Canarias es su conectividad, con más de 500 vuelos semanales con el Reino Unido, 300 con Alemania, más de 1.300 con el resto de España y 44 con África. Y no solo aérea, también marítima y digital: «Por Canarias pasan gran cantidad de cables submarinos que conectan las islas a través de fibra óptica que hacen que la conectividad digital sea muy elevada y con baja latencia».

La responsable de Proexca añadió además la fiscalidad: «Tenemos el sistema fiscal más competitivo de Europa», destacó, al ser una región ultraperiférica. Por citar solo algunos ejemplos, se refirió al 4% del impuesto de sociedades, dentro de la Zona Especial Canaria, y del 20% superior en las deducciones fiscales que hay en el resto del régimen general. También existen deducciones para el sector audiovisual y tecnológico, y bonificaciones por producción de bienes corporales, registro especial de buques, etcétera. En caso del impuesto indirecto, hay una diferencia considerable entre el IVA, que es del 21%, y el IGIC, el 7%.

De talento, fiscalidad, calidad de vida y colaboración público-privada hablaron en la mesa redonda Desafíos y oportunidades para la industria tecnológica y de innovación en la que participaron María Dolores Rodríguez, economista y directora de proyectos en AECONOMIA XXI; Antonio Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Regional Aragonesa de Desarrolladores y Expertos en Videojuegos (Aradev) y co-founder & game developer en Kraken Empire; Alejandro F. Ibrahim, presidente del Clúster Aeroespacial de Aragón (AERA) y director general del Aeropuerto de Teruel; Pedro Lozano, vicepresidente del clúster de empresas TIC, Electrónica y Telecomunicaciones de Aragón (Tecnara), presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón (AJE) y cofundador de Imascono, y Santiago Navarro, vicepresidente del Clúster Audiovisual de Aragón (CLADA).

Elevado retorno

Los expertos coincidieron en lo atractivo que es Canarias para vivir y trabajar. «La fiscalidad es una ventaja más de ese ecosistema, sirviendo como trampolín para que las empresas aragonesas decidan expandirse. Cada tipo de empresa puede tener un uniforme que se adapte a sus necesidades, ya sean del sector que sean y grandes o pequeñas», destacó Rodríguez.

Para Navarro, las ayudas y la colaboración público-privada en un sector como el audiovisual es clave para crecer: «Por cada euro invertido, hay un retorno de nueve euros». «En sector aeroespacial, la inversión en I+D puede suponer el 10% de la facturación», admitió Ibrahim. En este sentido, Lozano recalcó «los beneficios de reinvertir los incentivos fiscales en el talento y la empresa» en un ámbito como el de las TIC y destacó la colaboración público-privada como «determinante».

La jornada también permitió conocer de primera mano casos de empresas que nacieron en Aragón y que con el paso de los años han ido creciendo y estableciendo una red de filiales y delegaciones que les ha llevado hasta Canarias como es el caso de Nunsys Group e IASOL.