El problema del alquiler no se soluciona buscando culpables

Durante las últimas semanas, el Ministerio de Consumo ha decidido señalar a Alquiler Seguro como supuesto responsable de algunos de los males del mercado del alquiler en España. Lo ha hecho mediante una propuesta de sanción que, más allá de su recorrido administrativo, refleja una preocupante tendencia: cuando las políticas públicas fracasan, se busca un culpable antes que una solución.

El acceso a la vivienda es uno de los grandes retos del país, y requiere rigor, consenso y profesionalidad. Sin embargo, el debate se ha desviado hacia el terreno del señalamiento político y la desinformación. Quienes trabajamos cada día en este sector sabemos que el verdadero problema no está en las empresas que gestionan el alquiler, sino en la falta de oferta, la inseguridad jurídica y la ausencia de políticas efectivas de vivienda.

Alquiler Seguro lleva más de 18 años cumpliendo escrupulosamente la ley. Todos nuestros procesos están auditados y certificados por entidades independientes, y las resoluciones judiciales así lo han confirmado: tres demandas en más de 30.000 contratos gestionados y las tres ganadas, sin posibilidad de recurso. Esa es la realidad, y no la narrativa construida a conveniencia de la política.

Nuestro papel no es el de una inmobiliaria tradicional. Somos una empresa de gestión integral del alquiler que acompaña tanto a inquilinos como a propietarios durante toda la vida del contrato. Profesionales que trabajan para que el alquiler sea estable, seguro y duradero. Nuestra razón de ser es precisamente garantizar relaciones justas y transparentes entre ambas partes, en un mercado cada vez más complejo.

El gran cuello de botella no está en la gestión del alquiler, sino en su oferta. Las limitaciones de precios, la inestabilidad normativa y la falta de seguridad jurídica están provocando que muchos propietarios retiren sus viviendas del mercado. El resultado es el contrario al buscado: menos pisos disponibles, más competencia entre inquilinos y precios al alza.

En España apenas el 2,5% del parque inmobiliario es vivienda social, frente al 9% de la media europea. Mientras tanto, las leyes intervencionistas se aplican sin acompañarse de un plan real para aumentar la construcción o liberar suelo. El acceso a la vivienda no se soluciona con titulares ni con sanciones, sino con políticas valientes que incentiven la oferta y devuelvan confianza al propietario.

La profesionalización del alquiler no es parte del problema, sino parte de la solución. En Alquiler Seguro defendemos desde hace casi dos décadas que el mercado del alquiler necesita reglas claras, transparencia y seguridad jurídica. Los datos avalan que cuando un profesional gestiona la relación entre propietario e inquilino, los contratos son más estables, duran más y generan menos conflictos.

Somos un intermediario en el mejor sentido del término: facilitamos que las familias puedan acceder a una vivienda y que los propietarios, la inmensa mayoría particulares, no grandes fondos, puedan alquilar con confianza. Demonizar al propietario o al gestor profesional solo contribuye a destruir el mercado que decimos querer proteger.

El Gobierno no puede seguir trasladando al sector privado la responsabilidad de un problema que es estructural. La falta de vivienda social, el atasco de licencias urbanísticas, la inseguridad jurídica y la incertidumbre regulatoria son cuestiones que requieren liderazgo político, no campañas de culpabilización.

Desde Alquiler Seguro seguiremos defendiendo nuestro trabajo con transparencia y con hechos. Continuaremos ofreciendo soluciones reales al mercado, garantizando derechos, profesionalizando el sector y, sobre todo, aportando confianza en un momento en el que la vivienda se ha convertido en el principal desafío social de nuestro país.

Porque el problema del alquiler en España no se soluciona buscando culpables.