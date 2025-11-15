Mar Alonso, profesora de la Universidad de Oviedo: "El consumo energético vinculado al sector de la construcción ronda el 32%"

Con una trayectoria en el ámbito de la ingeniería de la construcción, la doctora Mar Alonso, profesora titular de la Universidad de Oviedo, ha sido reconocida por la Asociación Asturiana de Ciencia e Ingeniería (AACI) con el Premio Joven Talento Científico-Técnico 2025. En el acto de entrega, que tuvo lugar el 12 de noviembre en el Edificio Histórico de la institución académica, la investigadora impartió la conferencia "Construcción sostenible, un gran reto para la ciencia y la ingeniería", en la que abordó los desafíos que afronta el sector para reducir su impacto ambiental.

¿Qué significa para usted recoger este premio?

El premio fue una sorpresa porque los ingenieros no estamos muy acostumbrados a recibir este tipo de reconocimientos. Pero es un orgullo para mí, la verdad.

¿Qué aspectos de su trayectoria destacaría?

Es probable que el hecho de haber recibido la beca Leonardo, que me dieron este verano, haya sido un apartado clave en la valoración del jurado. En ingeniería normalmente hacemos un tipo de investigación tan aplicada que se pierde la perspectiva de toda la ciencia que hay detrás. El hecho de tener un proyecto muy competitivo y de alto riesgo seguramente habrá sido valorado como positivo.

En la entrega del premio va a hablar sobre construcción sostenible. ¿Qué desafíos tiene el sector actualmente?

La sostenibilidad es un desafío en sí misma en cualquier ámbito de la sociedad. En nuestra vida cotidiana ser sostenibles no es sencillo, por lo que es un reto. En el sector de la construcción, que es un sector muy contaminante y tradicional, es un reto muy importante. Por ejemplo, en mi presentación doy algunos datos: los edificios generan en torno al 21% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y el consumo energético vinculado al sector de la construcción ronda el 32%. Son cifras muy relevantes que implican que mejorar la sostenibilidad puede traer grandes beneficios sociales para mitigar el cambio climático.

¿Cómo puede la ingeniería contribuir a una construcción más respetuosa con el medio ambiente?

Podemos contribuir con muchas actuaciones. Hay gente que utiliza residuos y los revaloriza, otros crean materiales más resistentes… En nuestro caso actuamos sobre dos ejes fundamentales: crear materiales más duraderos y ligeros (porque así se consume menos material y duran más) y reducir los consumos energéticos. Nosotros trabajamos en desarrollar sistemas constructivos envolventes, fachadas que permitan reducir esos consumos: si no pierdes el calor, no necesitas generarlo.

¿Todo esto la sociedad lo sabe? ¿Cómo pueden acercárselo?

Bueno, por ejemplo, participo en eventos como Pint of Science, donde se lleva la ciencia a los bares. También escribimos muchos artículos científicos. Lo que hacemos es desarrollar metodologías que luego empresas pueden aplicar en sus propios productos.

¿Qué le gustaría transmitir a los estudiantes?

Yo intento transmitir ilusión. Soy una apasionada de mi trabajo y siempre les digo: haced lo que os gusta. De todos los estudiantes, pocos se interesan por la investigación, pero ese pequeño grupo intento motivarlo. Mi equipo está lleno de jóvenes ilusionados y espero que continúen estas líneas que hemos abierto. Lo que les transmito, o intento transmitir, es ilusión.

¿Qué retos y oportunidades ve en Asturias?

El reto es que, aunque tenemos mucho potencial, seguimos siendo una comunidad pequeña. Siempre digo que hay que intentar ser la cabeza de un ratón, porque es imposible ser la cola de un león. Estoy muy orgullosa de ser asturiana y de trabajar desde una universidad pequeña, aunque colaboro con universidades enormes. Nunca voy a poder competir con ellas, pero sí puedo aliarme y hacer grandes cosas. Las condiciones son distintas: ellos tienen más recursos y personal administrativo; nosotros no. Nuestro reto es aprovechar el ecosistema que tenemos. A veces queremos abarcar demasiado, pero debemos ser conscientes de nuestras limitaciones.