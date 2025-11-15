"Mis hijos estaban asustados, arruinaron nuestras vacaciones soñadas": Una madre soltera alojada en un hotel Sonder relata el desalojo que sufrieron

"Eran nuestras vacaciones soñadas en Europa, la primera vez de mis hijos en el extranjero. Pero el fiasco entre Marriott y Sonder las arruinó". La estadounidense Jessica Barnes, madre soltera de dos hijos, explicaba así a Business Insider la situación de auténtica pesadilla que vivieron la semana pasada en el Hotel Casa Luz de Sonder de Barcelona, cerrado de un día para otro debido a la quiebra del grupo Sonder, que cerró abruptamente sus más de 40 establecimientos por todo el mundo.

Barnes y sus hijos llegaron a Barcelona el sábado, en la primera parada de un viaje por Europa que también incluía París y Londres. "Tuvimos un día increíble en Barcelona el domingo. Los niños caminaron más de lo que jamás habían caminado antes, desde el hotel por la hermosa zona alrededor de la catedral, hasta la playa y de regreso", cuenta.

"Tan pronto como sea posible"

El problema, claro, llegó al regresar al hotel, con los niños agotados de caminar. Al revisar el correo, Marriott le avisaba de que debía abandonar el hotel "tan pronto como le sea posible". "Llamé a Marriott, y el representante de atención al cliente para miembros Platinum me dijo que tendría que llamar a Sonder. Sonder me dejó en espera y luego dijo que tenía que abandonar el hotel lo antes posible. Dijeron que me ayudarían a reservar otro hotel, pero que tendría que pagar precios de última hora, lo cual no era muy útil. Tampoco tenían ningún plan ni procedimiento para lidiar con nuestra situación", expone.

"Mis hijos estaban asustados. Era increíble, porque no tenía idea de que algo así pudiera ocurrir", expresa, pues tuvo que buscar desesperadamente un nuevo alojamiento para esa misma noche con el problema añadido de la barrera del idioma. Barnes manifiesta que esto "se podría haber evitado fácilmente si nos hubieran dado siquiera 24 horas de aviso".

"Espero que Marriott haga lo correcto proporcionando una compensación. Aún tengo estancias con Marriott en París y Londres durante este viaje", concluye.

Sonder, firma de alojamientos 'boutique' y alquileres de corta duración, llegó a un acuerdo de franquicia con Marriot, la cadena hotelera más grande del mundo para que todos sus alojamientos operaran bajo la marca 'Sonder by Marriot'. Un acuerdo al que Marriot ha puesto fin de forma fulminante debido a la quiebra de Sonder.

La firma cuenta con nueve establecimientos en España, de los cuales cinco están en Barcelona, tres en Madrid y uno en Málaga.