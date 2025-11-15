Ecoener acelera a la espera de que se sume la bolsa

Ecoener, la multinacional de renovables que fundó en 1988 Luis de Valdivia y de la que es presidente y máximo accionista (tiene el 70,9% del capital), está en un proceso de fuerte aceleración tanto en facturación como en capacidad operativa.

La compañía, con sede en A Coruña y que saltó a cotizar a bolsa en 2021, está presente en 12 mercados tras llevar a cabo un ambicioso plan de expansión internacional con epicentro en Hispanoamérica, a través de la entrada en nuevos países como la República Dominicana, Panamá y Colombia, al tiempo que consolida su liderazgo en Guatemala. En el área, tiene ya el 75% de su capacidad instalada.

Pero esa ambición también sitúa su punto de mira en Europa, donde está el siguiente foco de crecimiento en países como Polonia, Rumanía, Grecia e Italia. Fuera de ambas zonas, y con la misma idea de potenciar su crecimiento, Ecoener desembarca también en Canadá. "Hemos invertido 79 millones de euros en los primeros seis meses del año para avanzar en nuestros planes", explicó De Valdivia durante la presentación de resultados del primer semestre de 2025.

Más tamaño

Ecoener alcanzó unos ingresos de 42,1 millones de euros en el primer semestre de 2025, lo que supone un incremento del 3% respecto al mismo periodo de 2024. El beneficio operativo bruto (ebitda) aumentó el 6%, hasta 19,6 millones. El negocio fotovoltaico fue el que más contribuyó al ebitda con 12,5 millones, seguido del eólico (6,3 millones) y el hidráulico (5,2 millones).

La compañía obtuvo un resultado neto consolidado de 4,33 millones de euros, frente a los 4,65 millones del mismo periodo del año anterior. "Esta evolución se ha visto afectada principalmente por el impacto negativo del tipo de cambio, debido a la revalorización del euro frente al dólar", subraya la empresa.

Tomando como referencia la salida a bolsa en 2021, se extraen algunos datos muy interesantes. Ecoener es seis veces más grande que hace cuatro años. De los 141 megavatios de 2021, se ha pasado a 815 entre activos operativos y en construcción. De hecho, solo en el último año prácticamente se ha duplicado ese tamaño en capacidad operativa. Además, la compañía tiene dos gigavatios en proyectos en desarrollo (un gigavatio equivale a mil megavatios).

Las plantas fotovoltaicas Cumayasa 1 y 2, en la República Dominicana. / Economía

Ecoener resalta que los nuevos proyectos, que han comenzado a generar energía en los últimos meses, impulsarán los ingresos y los resultados. La firma cerró 2024 con unos ingresos de 82 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 28%. En 2021, el nivel de ingresos era de 40 millones, menos de la mitad que ahora.

La compañía añade que en los próximos años va a fortalecer su diversidad tecnológica con proyectos de almacenamiento hibridados con activos fotovoltaicos y solares. De hecho, ya tiene los primeros proyectos en Canarias y la República Dominicana. Y acaba de adjudicarse 7,9 millones de los fondos Feder para desarrollar nuevos proyectos innovadores de almacenamiento también en el archipiélago canario.

El ‘pero’ del mercado

De momento, esta positiva evolución, y el futuro de crecimiento que espera la empresa, solo tiene un pero: la bolsa no se ha decidido todavía a sumarse a las expectativas. Ecoener salió a bolsa el 4 de mayo de 2021 a un precio de 5,9 euros por título. En su primera jornada, las acciones cayeron el 15,25%, hasta los 5 euros, justo el nivel en el que se mantiene actualmente (a fecha de 7 de noviembre, el precio era justamente de 5 euros por acción). La compañía argumenta que "el mercado aún no está reflejando el verdadero valor y potencial de Ecoener, especialmente tras haber duplicado nuestros activos en operación en los últimos meses".

Según la firma, el consenso de analistas recomienda comprar sus acciones: "El precio objetivo medio se sitúa en 6,1 euros por acción, lo que representa un potencial alcista del 25% respecto a los niveles actuales". Y concluye: "Somos la compañía de renovables con mayor porcentaje de recomendaciones de compra en la bolsa española".

La clave de la ASG

La firma destaca no solo que desde su nacimiento en Galicia con proyectos hidráulicos ha evolucionado hacia tecnologías eólica, fotovoltaica y de almacenamiento. Considera que no es una empresa más de energías renovables, entre otras cosas, según explican los propios responsables, porque no rota activos, sino que cada planta se construye para formar parte de su cartera durante décadas.

Su modelo abarca todo el ciclo de vida de sus proyectos, desde el desarrollo inicial hasta el mantenimiento y, especialmente, porque "todos los activos se construyen con una perfecta integración medioambiental y paisajística", sin olvidar que los proyectos se ejecutan cumpliendo los estándares más exigentes en temas ASG, "logrando un equilibrio de lo industrial, lo ambiental y lo social".

Ecoener resalta que desde sus comienzos en Galicia, cuando construyó las primeras centrales hidroeléctricas de San Bartolomé y Cierves, la sostenibilidad ha estado en el corazón de la compañía. "Estos proyectos reflejan cómo se hacen las cosas en Ecoener, buscando una perfecta integración ambiental y social y cuidando cada detalle".

La central hidroeléctrica de Arnoia, en Orense, propiedad de Ecoener. | / Economía

La empresa sostiene que su compromiso con la sostenibilidad no solo se refleja en sus operaciones, sino también en sus iniciativas sociales y ambientales. Busca "fomentar una relación positiva con las comunidades donde opera, promoviendo el desarrollo local mediante la generación de empleo, la formación y proyectos colaborativos. Además, Ecoener invierte constantemente en tecnologías innovadoras que optimicen el uso de recursos naturales, garantizando un impacto ambiental mínimo mientras maximiza la eficiencia energética".

Premios en sostenibilidad

Ecoener también enarbola todos los premios y reconocimientos de sus actividades vinculadas a la sostenibilidad, tanto en España como fuera. Así, ha obtenido por segundo año consecutivo la calificación Dark Green, el reconocimiento más prestigioso en materia de sostenibilidad que concede Standard & Poor’s. También ha creado la Fundación Fragas do Eume con el objetivo principal de proteger y restaurar los ecosistemas del Parque Natural Fragas do Eume, uno de los bosques atlánticos costeros mejor conservados de Europa y una de las joyas naturales más emblemáticas de Galicia. Asimismo, como parte de los acuerdos de financiación, la institución francesa de financiación al desarrollo Proparco ha validado la capacidad de Ecoener para impulsar proyectos completamente sostenibles con los más altos estándares internacionales en materia ambiental y social. Además, por cuarto año consecutivo, la Memoria de Sostenibilidad de Ecoener correspondiente a 2024 ha sido verificada por TÜV SÜV, confirmando que cumple con los estándares internacionales del Global Reporting Initiative (GRI).

Gracias a la producción de energía 100% renovable, la compañía evitó la emisión de unas 328.513 toneladas de CO2₂ en 2024, contribuyendo de forma directa a la lucha contra el cambio climático. Además, la energía generada por sus instalaciones permitió abastecer a 176.377 familias. En el ámbito social, el 52% del empleo generado por Ecoener se concentró en países en desarrollo, impulsando además la economía local.