Blas Martín, soldador profesional: "A mí me encantaría poder pagar 2.000 euros a mis empleados"

A mitad de 2025, la tasa de paro juvenil se redujo en dos puntos y se situó en el 24,5%, el mejor dato desde el trimestre de 2008. En julio, el número de jóvenes desempleados era de 450.600 personas. A Blas Martín, soldador profesional y dueño de un pequeño taller de carpintería metálica, le preocupa la falta de relevo generacional en muchos oficios tradicionales. "Faltan electricistas, fontaneros, gente en las obras...", expone en el canal de Youtube 'Sector Oficios Podcast'.

Martín expone que muchos jóvenes quieren empezar a trabajar en el sector con sueldos demasiado elevados para la experiencia que tienen, y destaca la falta de paciencia. "Los jóvenes dicen que no van a venir a trabajar aquí por 1.200 euros, pero no tienen en cuenta que a los tres meses puede subir a 1.500 euros y al siguiente año puedes cobrar 1.700 o 1.800 euros", manifiesta, asegurando que es un oficio "muy bien pagado y con los fines de semana libres", aunque quizá al principio haya que tener paciencia mientras se está aprendiendo.

Además, defiende que no le importa pagar mejor a sus trabajadores si "saca el trabajo". "A mí me encantaría poder pagar 2.000 euros a mis empleados. Si el chaval me saca el trabajo adelante, a mí no me importa pagar 2.000 euros, pero tiene que sacarlo. Lo que no puedo hacer es sacarme el dinero de mi bolsillo para pagar", explica.

"Hay muchas cosas que no están bien"

La experiencia es importante en cualquier oficio. Y Martín lamenta que se tenga que pagar lo mismo en impuestos tanto con un joven al que hay que enseñar como a una persona con experiencia. "Hay muchas cosas que no están bien en el sector. Una empresa te pide experiencia desde ya. Lo veo normal porque tienes que pagar lo mismo por una persona que tienes que enseñarlo que por una persona que tiene 20 años de experiencia, pues entonces prefiero que tenga experiencia. El coste de Segurad social y demás es el mismo".

"Un seguro de un peón son casi 1.000 euros y tengo que pagar lo mismo por una persona de prácticas que por otra que tiene 20 años de experiencia", añade. En estos momentos, en su taller tiene un joven haciendo prácticas, y reivindica la importancia de enseñarle bien para que, si no se queda, que donde vaya tenga certa experiencia y trabaje bien.