Balance de 10 meses
El tráfico de automóviles crece un 4,6% en el Port de Barcelona hasta octubre
El movimiento de contenedores llenos de importación y exportación mantiene también la evolución positiva de los últimos meses, aunque el total cae un 4,4%
El Port de Barcelona mueve un 5,2% menos de contenedores hasta agosto
El Port de Barcelona ha cerrado los 10 primeros meses del año con un crecimiento del 4,6% en el tráfico de automóviles respecto al mismo periodo de 2024, consolidando el repunte iniciado en septiembre. El incremento se explica por el fuerte avance de las importaciones, que suben un 35,6%, impulsadas por la llegada de nuevos buques 'car carrier', la mejora de la capacidad de los servicios, el repunte de las ventas en el mercado europeo y el aumento de la entrada de vehículos procedentes de China.
El tráfico de contenedores llenos de importación y exportación mantiene también la evolución positiva de los últimos meses, según ha informado en un comunicado la autoridad portuaria este viernes. Las exportaciones acumulan un crecimiento anual del 4,6%, mientras que las importaciones avanzan un 5,5%. En conjunto, el tráfico total de contenedores alcanza 3.150.888 TEUs entre enero y octubre, un 4,4% menos debido al retroceso de los tránsitos por los reajustes en las rutas de las principales navieras. Los intercambios con los principales mercados continúan al alza, con aumentos destacados con China (+4,9%), India (+14,8%), Corea del Sur (+11,4%) y Arabia Saudí (+4,8%).
Descenso respecto al 2024
Entre enero y octubre, el tráfico total de la infraestructura barcelonesa se sitúa en 58,7 millones de toneladas, un 0,5% menos que en el mismo periodo del año anterior. Los líquidos a granel registran un fuerte incremento del 17,5%, impulsados por las subidas de la gasolina (+46,6%) y el gas natural (+52,2%), mientras que los sólidos a granel retroceden un 15,6%.
La actividad de pasajeros sigue al alza y suma 5,19 millones entre enero y octubre, un 7,7% más. Los ferris han transportado 1,62 millones de viajeros (+2,7%) y los cruceristas alcanzan 3,56 millones, de los que 2,09 millones visitaron la ciudad de Barcelona, un 8,49% más que en el mismo periodo del año pasado. El tráfico marítimo de corta distancia también crece ligeramente, con 367.565 UTI (Unidades de Transporte Intermodal) movidas hasta octubre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
- Un informe impulsado por Vilajoana apunta que el Barça es el club más endeudado de la historia del fútbol europeo
- Los Premios Princesa de Asturias, cada vez más distanciados de la sociedad
- Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
- Los 'expats' encuentran en el nuevo barrio del puerto de Badalona una alternativa a Barcelona: 'Aquí se vive tranquilo y seguro
- Javier Niederleytner, agente financiero y profesor del IEB: 'Quien tenga hipoteca variable no va a ver grandes alegrías en 2026
- Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
- Las dos sentencias ya están en liza antes de que el juicio al fiscal general se declare 'visto para sentencia